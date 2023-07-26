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Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии

Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии

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Плазмотерапия – одна из самых востребованных манипуляций в современной медицине, в частности, в гинекологии. Она безопасна, так как для процедуры используется собственная плазма пациента, комфортна – введение плазмы проходит быстро и практически безболезненно, не требует длительной и сложной реабилитации; эффективна – положительная динамика заметна уже с первой процедуры; универсальна – подходит как для профилактики заболеваний и лечения, так и для восстановления организма после хирургических вмешательств на промежности и родов, а также благоприятно влияет на сексуальную активность женщины.

Харисова Дениза Халитовна, врач акушер-гинеколог в клинике "Формула Здоровья"

PRP – Platelet-Rich-Plasma – обогащенная тромбоцитами аутоплазма, содержащая факторы роста, иммуноглобулины, витамины, минералы и множество других полезных активных веществ, которые отвечают за регенерацию (восстановление) тканей. При введении плазмы улучшается трофика и кровоснабжение тканей за счет образования новых сосудов, нормализуется выработка секретов, ткани становятся более увлажненными, что делает сексуальные отношения более комфортными, улучшается эстетика наружных половых органов.

Процедура рекомендована в следующих случаях:

  • при хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза, таких как хронический цервицит, хронический эндометрит и др.
  • при лейкоплакиях
  • при краурозе вульвы
  • когда пациентка страдает частыми обострениями цистита, недержанием мочи;
  • в процессе лечения бесплодия при спаечных процессах - происходит сокращение числа спаек, уменьшение воспаления, нормализация кровотока, восстановление проходимости маточных труб.
  • при рубцах, в том числе послеродовых, так как вещества плазмы способствуют рассасыванию излишков соединительной ткани
  • при подготовке женщины к беременности
  • при восстановлении организма после хирургических вмешательств и родов
  • при слабости мышц тазового дна и опущении стенок влагалища
  • при возрастной атрофии слизистых половых органов, так как плазма запускает процесс обновления клеток, повышает тонус и эластичность тканей
  • при выраженном дискомфорте во время полового акта, сухости влагалища, отсутствии оргазмов

Нередко пациенткам рекомендовано пройти соответствующий курс при климактерических проявлениях для облегчения состояния и продления женской молодости. Стандартный курс терапии включает в себя 4-6 процедур с интервалом 6-7 дней.

Как проводится PRP?

Непосредственно перед процедурой производится забор небольшой порции крови из локтевой вены пациента. Далее биоматериал помещают в центрифугу, где при высоких оборотах кровь расслаивается на 3 фракции — обедненную плазму, обогащенную тромбоцитами плазму и форменные элементы. Обогащенную тромбоцитами плазму набирают в шприц с тонкой иглой. Обедненная плазма набирается отдельно, она тоже несомненно полезна и обязательно используется. Пациентка располагается в гинекологическом кресле. Область инъекций обрабатывают антисептиком и анестетиком, далее врач производит введение плазмы в целевую область. Вся процедура занимает около 30-40 минут.

Рекомендации после PRP-терапии:

  • В первые дни после проведения терапии следует ограничить половую жизнь
  • Избегать перегрева организма - не посещать сауны, бани, стараться избегать воздействия прямых солнечных лучей, исключить бассейн в первые 3 суток
  • Тщательно следить за интимной гигиеной
  • Следовать рекомендациям врача гинеколога, чтобы получить максимальный эффект от проведенной процедуры

Как и для любого вида вмешательства для PRP-терапии существуют противопоказания, хоть их количество и минимальное:

  1. Опухолевые процессы любой локализации
  2. Острое воспаление, обострение хронических заболеваний
  3. Беременность и лактация, ранний послеродовый период
  4. Аутоиммунные заболевания

Оценить показания и противопоказания к проведению данной процедуры вам поможет врач акушер-гинеколог, владеющий данной методикой.

Желаем наслаждаться молодостью, здоровьем и красотой интимной жизни. До встречи в медицинском центре «Формула Здоровья»!

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