Интересное в Казани
· Диана Алмакаева

Работа везде: от сборщика заказов до флориста. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Работа везде: от сборщика заказов до флориста. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

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Решили поменять что-то в жизни и ищете новое рабочее место? Засиделись дома по семейным обстоятельствам или столкнулись с трудностями поиска работы? Редакция ProKazan поможет: мы прошерстили просторы одной из популярных платформ по поиску работы. В этом материале - очевидно выгодные и любопытные предложения от работодателей из самых разных сфер деятельности.

Повар-кассир в блинную «БлинБери»

Что надо будет делать?

Готовить вкусные блюда для наших гостей, своевременно и качественно выполнять заказ и поддерживать чистоту на рабочем месте.

Какие навыки пригодятся?

  • Наличие гостеприимства и активности;
  • Любовь к людям и желание с ними общаться;
  • Внимателен к деталям.

Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке

Менеджер по подбору/продажам недвижимости в агентство недвижимости «ФЛЭТ»

Что надо будет делать?

  • Консультировать клиентов по вопросам покупки или продажи недвижимости;
  • Подбирать варианты жилья из готовой базы;
  • Организовывать просмотры объектов;
  • Гибкий график.

Какие навыки пригодятся?

  • Желание хорошо жить и зарабатывать!
  • Готовы взять кандидатов без опыта.
  • Обучение с 0 с опытными бизнес-тренерами;
  • Работа с наставниками, которые ведут Вас до результата, для Вашего быстрого старта.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

Повар-кассир в пиццерию «Додо Пицца»

Что надо будет делать?

Готовить пиццу, поддерживать чистоту, делать заготовки.

Какие навыки пригодятся?

  • Честность и искренность;
  • Быстро ориентироваться в ситуациях, находить креативные решения;
  • Готовность к активной работе и обучению;
  • Нет опыта? – мы вас обучим и покажем!

Посмотреть больше вакансий и откликнуться можно по ссылке

Флорист/сборщик венков в компанию «Ритуал.Pro»

Что надо будет делать?

Составлять буты, композиции, венки из живых и искусственных цветов.

Какие навыки пригодятся?

  • Опыт работы флористом или прохождение курсов.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

Менеджер по работе с клиентами в компанию «Артпол»

Что надо будет делать?

Продавать! А для этого проводить презентации клиентам, взаимодействовать с подрядчиками, составлять коммерческие предложения и выставлять счета.

Какие навыки пригодятся?

  • Навыки продаж (не обязательно, готовы рассмотреть кандидатов без опыта!);
  • Навыки проведения телефонных переговоров и личных встреч;
  • Умение быстро ориентироваться в ситуациях, находить креативные решения;
  • Опыт работы в продажах в смежных сферах приветствуется;
  • Гибкость, коммуникабельность и ответственность!

Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке

Ассистент врача-стоматолога в стоматологию «Ваэль»

Что надо будет делать?

Организовывать рабочее места врача-стоматолога, работать со стоматологом в 4 руки на приеме, заполнять медицинскую документацию, обрабатывать инструменты, поддерживать чистоту рабочего места врача-стоматолога.

Какие навыки пригодятся?

  • Среднее медицинское образование;
  • Пунктуальность;
  • Умение быстро обучаться;
  • Ответственность и аккуратность;
  • Желание и умение работать в команде;
  • Опыт работы обязателен.

Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке

Сборщик заказов в магазин «Вкусвилл»

Что надо будет делать?

Сборщик будет не только собирать заказы, но и проверять сроки годности и товарный вид, проводить инвентаризацию товаров и общаться с покупателями по телефону.

Какие навыки пригодятся?

  • Ответственность и инициативность;
  • Коммуникабельность, открытость;
  • Умение работать в коллективе.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

Хостес в ресторан «Cheeseria»

Что надо будет делать?

Встречать и размещать гостей в зале ресторана, создавать атмосферу гостеприимства, бронировать столы для клиентов.

Какие навыки пригодятся?

  • Опыт необязателен;
  • Коммуникабельность;
  • Общительность;
  • Грамотная речь;
  • Позитивность.

Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке

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