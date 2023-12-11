Работа везде: от кассира до менеджера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Решили поменять что-то в жизни и ищете новое рабочее место? Засиделись дома по семейным обстоятельствам или столкнулись с трудностями поиска работы? Редакция ProKazan поможет: мы прошерстили просторы одной из популярных платформ по поиску работы. В этом материале - очевидно выгодные и любопытные предложения от работодателей из самых разных сфер деятельности.
Кассир в пиццерию «Додо Пицца»
Что надо будет делать?
Принимать заказы, готовить напитки, поддерживать чистоту зала.
Какие навыки пригодятся?
- Честность и искренность;
- Быстро ориентироваться в ситуациях, находить креативные решения;
- Готовность к активной работе и обучению;
- Нет опыта? – мы вас обучим и покажем!
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Сборщик заказов в магазин «Вкусвилл»
Что надо будет делать?
Сборщик будет не только собирать заказы, но и проверять сроки годности и товарный вид, проводить инвентаризацию товаров и общаться с покупателями по телефону.
Какие навыки пригодятся?
- Ответственность и инициативность;
- Коммуникабельность, открытость;
- Умение работать в коллективе.
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Повар-кассир в блинную «БлинБери»
Что надо будет делать?
Готовить вкусные блюда для наших гостей, своевременно и качественно выполнять заказ и поддерживать чистоту на рабочем месте.
Какие навыки пригодятся?
- Наличие гостеприимства и активности;
- Любовь к людям и желание с ними общаться;
- Внимателен к деталям.
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Менеджер по подбору/продажам недвижимости в агентство недвижимости «ФЛЭТ»
Что надо будет делать?
- Консультировать клиентов по вопросам покупки или продажи недвижимости;
- Подбирать варианты жилья из готовой базы;
- Организовывать просмотры объектов;
- Гибкий график.
Какие навыки пригодятся?
- Желание хорошо жить и зарабатывать!
- Готовы взять кандидатов без опыта.
- Обучение с 0 с опытными бизнес-тренерами;
- Работа с наставниками, которые ведут Вас до результата, для Вашего быстрого старта.
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Агент похоронной службы в компанию «Ритуал.Pro»
Что надо будет делать?
Организавывать и проводить похороны, оказывать ритуальные услуги, оформлять документы, организовывать обрядовые действия. Выезжать к заказчику. Полное сопровождение.
Какие навыки пригодятся?
- Высшее образование;
- Опыт работы в обслуживании/продажах от 5 лет;
- Опыт работы в ритуальной сфере приветствуется.
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