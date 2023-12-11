Интересное в Казани
· Диана Алмакаева

Работа везде: от кассира до менеджера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Работа везде: от кассира до менеджера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

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Решили поменять что-то в жизни и ищете новое рабочее место? Засиделись дома по семейным обстоятельствам или столкнулись с трудностями поиска работы? Редакция ProKazan поможет: мы прошерстили просторы одной из популярных платформ по поиску работы. В этом материале - очевидно выгодные и любопытные предложения от работодателей из самых разных сфер деятельности.

Кассир в пиццерию «Додо Пицца»

Что надо будет делать?

Принимать заказы, готовить напитки, поддерживать чистоту зала.

Какие навыки пригодятся?

  • Честность и искренность;
  • Быстро ориентироваться в ситуациях, находить креативные решения;
  • Готовность к активной работе и обучению;
  • Нет опыта? – мы вас обучим и покажем!

Посмотреть больше вакансий и откликнуться можно по ссылке

Сборщик заказов в магазин «Вкусвилл»

Что надо будет делать?

Сборщик будет не только собирать заказы, но и проверять сроки годности и товарный вид, проводить инвентаризацию товаров и общаться с покупателями по телефону.

Какие навыки пригодятся?

  • Ответственность и инициативность;
  • Коммуникабельность, открытость;
  • Умение работать в коллективе.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

Повар-кассир в блинную «БлинБери»

Что надо будет делать?

Готовить вкусные блюда для наших гостей, своевременно и качественно выполнять заказ и поддерживать чистоту на рабочем месте.

Какие навыки пригодятся?

  • Наличие гостеприимства и активности;
  • Любовь к людям и желание с ними общаться;
  • Внимателен к деталям.

Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке

Менеджер по подбору/продажам недвижимости в агентство недвижимости «ФЛЭТ»

Что надо будет делать?

  • Консультировать клиентов по вопросам покупки или продажи недвижимости;
  • Подбирать варианты жилья из готовой базы;
  • Организовывать просмотры объектов;
  • Гибкий график.

Какие навыки пригодятся?

  • Желание хорошо жить и зарабатывать!
  • Готовы взять кандидатов без опыта.
  • Обучение с 0 с опытными бизнес-тренерами;
  • Работа с наставниками, которые ведут Вас до результата, для Вашего быстрого старта.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

Агент похоронной службы в компанию «Ритуал.Pro»

Что надо будет делать?

Организавывать и проводить похороны, оказывать ритуальные услуги, оформлять документы, организовывать обрядовые действия. Выезжать к заказчику. Полное сопровождение.

Какие навыки пригодятся?

  • Высшее образование;
  • Опыт работы в обслуживании/продажах от 5 лет;
  • Опыт работы в ритуальной сфере приветствуется.

Узнать подробнее и откликнуться на вакансию можно по ссылке

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