Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Решили поменять что-то в жизни и ищете новое рабочее место? Засиделись дома по семейным обстоятельствам или столкнулись с трудностями поиска работы? Редакция ProKazan поможет: мы прошерстили просторы одной из популярных платформ по поиску работы. В этом материале - очевидно выгодные и любопытные предложения от работодателей из самых разных сфер деятельности.

Доброжелательный администратор в стоматологическую клинику «Ваэль»

«Ваэль» в поиске администратора в филиал на пр. Ямашева, 61. Обязанности стандартные – вести запись на прием, создавать пациентам медкарты, а также консультировать по действующим услугам и акциям.

Работодатель отдельно отметил, что ищет соучастливого и сопереживающего администратора на полную занятость со сменным графиком 2/2.

Ознакомиться с вакансией и посмотреть зарплату можно здесь.

Высокоорганизованный помощник руководителя в строительную компанию «Иман»

Руководитель - опытный предприниматель, занимается занимается строительством малоэтажной недвижимости в Казань уже более 10 лет. У компании амбициозные планы, для реализации которых директор приглашает высокоорганизованного помощника.

Чего ждать от работы? Все просто! Вы будете составлять расписание, организовывать встречи и принимать в них участие, подготавливать документы и отвечать на деловые письма. Неочевидный плюс, который рассмотрят самые амбициозные: работая бок о бок с опытным руководителем и предпринимателем вы (хотите того или нет), будете впитывать новый образ мышления, задаваться вопросами нового масштаба и не оставите себе другого выбора, кроме как развиваться!

Руководство СК «Иман» готово обеспечить помощнику «пятидневку» с 10:00 до 18:00 и компенсацию мобильной связи. Ознакомиться с вакансией и посмотреть зарплату можно здесь.

Коммуникабельный менеджер по работе с клиентами в компанию «Артпол»

Здесь занимаются продажей напольных покрытий и межкомнатных дверей. Компания активно развивается и открывает филиалы не только в Казани, но и по Татарстану.

Работодатель приглашает менеджера по работе с клиентами. Что нужно делать? Продавать! А для этого проводить презентации клиентам, взаимодействовать с подрядчиками, составлять коммерческие предложения и выставлять счета. Главным преимуществом можно выделить щедрость, ведь «потолка» в зарплате нет.

Ознакомиться с вакансией и посмотреть зарплату можно здесь.

Ответственный HR-специалист в агентство недвижимости «Альтера»

Бюро недвижимости Альтера входит в тройку крупнейших агентств недвижимости РТ. Продают недвижимость не только в Казани, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Турции и ОАЭ. Также «Альтера» входит в ТОП-3 партнеров у надежных застройщиков и банков России.

HR-менеджер будет проводить собеседования, развивать корпоративную культуру и помогать новеньким делать первые шаги в компании. Работодатель отдельно отмечает дружный коллектив (не путать с клишированной фразой, коллектив обещают действительно большой и сплоченный!). Будущий сотрудник получит корпоративную мобильную связь, а также выезды и путешествия, например, в Турцию или ОАЭ.

Ознакомиться с вакансией и посмотреть зарплату можно здесь.

Творческий кондитер в ресторан «Cheeseria»

Стильный ресторан Cheeseria в поиске кондитера, который будет готовить и участвовать в разработке новых рецептур. Если вы новичок, то никаких проблем! Здесь готовы взять под «крыло» человека с небольшим опытом, но очень горящими глазами.

Гарантируют официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные скидки и интригующие приятные бонусы.

Ознакомиться с вакансией и посмотреть зарплату можно здесь.

Внимательный сборщик заказов в магазин «Вкусвилл»

Компания ВкусВилл специализируется на продаже натуральных продуктов для здорового питания. Магазины работают для тех, кто знает толк в качественных продуктах!

Сборщик будет не только собирать заказы, но и проверять сроки годности и товарный вид, проводить инвентаризацию товаров и общаться с покупателями по телефону. К слову, у компании много приятных бонусов: частичная компенсация фитнеса, ДМС, предоставление питания, повышенный кешбек на карту лояльности "ВкусВилл", а также начисление бонусов на дни рождения и свадьбу.

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Изобретательный инженер/техник ПТО

ЗАО "ЭнергоСтрой" – это крупная компания в сфере промышленного строительства и электроэнергетики. Занимается строительством объектов в нефтегазодобывающей и перерабатывающей сферах, осуществляет проектирование объектов в области энергетики, нефтеперерабатывающих заводов, подстанций, линий электропередач.

Для слаженной работы данного направления нужен специалист, который будет подготавливать исполнительную документацию, оформлять документы, относящихся к строительству объекта, а также корректировать исполнительные схемы. Работодатель приглашает инженера с высшим или средним специальным образованием, но также рассмотрит кандидатуру без опыта. Предлагают вахтовый режим 2,5 месяца/1 месяц, а проезд/перелет до места работы и обратно за счет компании, а также проживание в благоустроенных модульных общежитиях.

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Уверенный менеджер в компанию «ЭТМ»

ЭТМ – комплексный поставщик электротехники и инженерных систем. С их помощью клиенты уже более 30 лет реализуют проекты по строительству и обеспечивают бесперебойную работу на объектах жилого, производственного или непроизводственного назначения.

Ищут менеджера, который будет помогать клиентам в выборе товаров и услуг, заключать договоры, развивать долгосрочные отношения с клиентами и сопровождать на всех этапах взаимодействия.

В свою очередь предлагают график 5/2, 8-ми часовой рабочий день, обучение в Академии ЭТМ, карьерный рост до руководящей должности, а также скидки на продукцию компании.

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