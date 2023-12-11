Интересное в Казани
· Виктория Козырева

Проекты "Ак Барс Дом" получили признание на Международном архитектурно-строительном форуме "Казаныш"

Проекты "Ак Барс Дом" получили признание на Международном архитектурно-строительном форуме "Казаныш"

Подписаться в Telegram

Это масштабное событие в сфере архитектуры и строительства объединило в Казани известных специалистов из разных городов и стран. Именитые эксперты Китая, Индии, Ирана делились своими знаниями и опытом по вопросам градостроительства и архитектуры.

"Форум призван вдохновить и зажечь огонек в глазах застройщиков и специалистов строительной сферы. Здесь звучат новые идеи и мысли по развитию городских пространств, которые мы в дальнейшем вместе реализуем", - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

За три дня форума специалисты "Ак Барс Дом" приняли участие во множестве мероприятий, включая проведение собственных авторских сессий, дискуссий и предварительных смотров- конкурсов.

В ходе авторской сессии от "Ак Барс Дом" участники дискутировали на тему идентичности места в конкурсных проектах. Модератор сессии, главный архитектор "АБД" Дмитрий Пузырев, подчеркнул важность социокультурного программирования и определения культурного наследия места. В рамках дискуссии был дан старт Всероссийскому архитектурному конкурсу на разработку концепции благоустройства городской площади у строящейся станции метро "Тулпар" жилого комплекса "Мой Ритм".

Также на форуме "Казаныш" специально для активной творческой молодежи Ак Барс Дом организовал промежуточный смотр - конкурс на лучшую концепцию жилых объектов отдельных территорий. Студенты в форме живого диалога с именитыми экспертами в градостроительстве смогли получить советы и рекомендации к своим конкурсным проектам.

Внимание многих слушателей привлекла дискуссия "Архитектор и горожанин как инициаторы городских изменений". Директор "Архитектурного бюро "АБ 1" Иван Мошка отметил необходимость постоянного взаимодействия жителя и девелопера, благодаря чему формируется правильный востребованный продукт, отвечающий современным запросам горожан.

В своих выступлениях мэр города Метшин говорил о важности водной стихии для города. В Казани, основанной на пересечении двух рек - Волги-красавицы и Казанки, вода остается важным фактором в решении вопросов градостроительства. И даже в проектах, которые находятся не на набережной основных рек, застройщики стараются обыграть водную тему. Так, начальник отдела развития продукта "АБД" Инна Тарасова раскрыла идею создания игрового парка "Озеро дракона" в жилом комплексе "Мой Ритм", а также значимость благоустройства парка у набережной реки Нокса для жителей Светлой долины.

Особым рефреном форума "Казаныш" стало обращение главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной к застройщикам города: "Стройте и проектируйте с любовью", что откликается не только в проектах "Ак Барс Дом", но и в сердцах специалистов компании.

О том, как зажигается эта любовь к профессии, также об ответственности за результаты своей работы, рассказала HR-директор "АБД" Елена Данилова в ходе лекции "Город для инноваций. Как привлечь и удержать креативные кадры?"

Благодаря вдохновленной и слаженной работе всего коллектива, проекты "Ак Барс Дом" были высоко оценены в конкурсе на лучшее архитектурное и градостроительное решение в Казани.

Дворы жилых комплексов "Мой Ритм" (ул. П. Полушкина, дом 4 и 6) и "Светлая долина" (ул. Р. Нежметдинова, дом 11) получили награду за лучшее благоустройство территорий в реализованном проекте. За лучшее благоустройство новых территорий проекта призером конкурса стали дворы строящихся домов в ЖК "Мой Ритм" (ПК-1 ПК-5, ПК-10).

Отдельным дипломом было отмечено благоустройство второго квартала жилого комплекса "Салават Купере", проектом которого руководило Архитектурное бюро АБ1.Одним из лучших проектов жилого комплекса 2023 года был признан строящийся жилой комплекс "Мифы", а также сданные дома в ЖК "Мой Ритм" (ул. П. Полушкина, дом 4 и 6).

Жюри конкурса высоко оценило компанию "Ак Барс Дом" за комплексный подход при формировании жилой среды в проекте игрового парка "Озеро дракона", который появится на территории ЖК "Мой Ритм".

"Ак Барс Дом" и в дальнейшем будет предлагать наиболее интересные решения для покупателей и вносить свой вклад в развитие архитектурной и строительной отрасли.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

услуги по борьбе с борщевиком московская

Новости Татарстана

день назад

Внук владелицы «Бахетле» открыл компанию «Фабрика Бахетле-1»

Новости Татарстана

день назад

Пьеса писателя из Челнов вошла в лонг-лист международного конкурса драматургии

подготовка к поступлению в музыкальную школу в Москве

Новости Татарстана

день назад

Казанский стрелок Галявиев не выходит на связь из «Черного дельфина»

Новости Татарстана

день назад

Ильсур Метшин оценил концепцию моста через Кабан «Сокровище нации»

Новости Татарстана

день назад

МЧС предупреждает татарстанцев о наступлении ледникового периода

Новости Татарстана

день назад

В Казани была вручена национальная музыкальная премия «Болгар»
Лонгриды
день назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Новости Татарстана

27 минут назад

В Казани нехватка ресторанов с татарской кухней и адекватными ценами

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

Новости Татарстана

час назад

В интернет слили заключительные серии «Слово пацана»

Новости Татарстана

час назад

В Казани используют опыт Барселоны для привлечения туристов
Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца
Лонгриды
4 дня назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казанском Кремле прочитают лекцию о космосе

Новости Татарстана

2 часа назад

На мосту Миллениум в Казани отремонтируют дорожное покрытие

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане введут новые правила для выгула домашних питомцев
Новогодний Open Space Market объявил программу
Интересное в Казани
4 дня назад

Новогодний Open Space Market объявил программу