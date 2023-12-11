Это масштабное событие в сфере архитектуры и строительства объединило в Казани известных специалистов из разных городов и стран. Именитые эксперты Китая, Индии, Ирана делились своими знаниями и опытом по вопросам градостроительства и архитектуры.

"Форум призван вдохновить и зажечь огонек в глазах застройщиков и специалистов строительной сферы. Здесь звучат новые идеи и мысли по развитию городских пространств, которые мы в дальнейшем вместе реализуем", - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

За три дня форума специалисты "Ак Барс Дом" приняли участие во множестве мероприятий, включая проведение собственных авторских сессий, дискуссий и предварительных смотров- конкурсов.

В ходе авторской сессии от "Ак Барс Дом" участники дискутировали на тему идентичности места в конкурсных проектах. Модератор сессии, главный архитектор "АБД" Дмитрий Пузырев, подчеркнул важность социокультурного программирования и определения культурного наследия места. В рамках дискуссии был дан старт Всероссийскому архитектурному конкурсу на разработку концепции благоустройства городской площади у строящейся станции метро "Тулпар" жилого комплекса "Мой Ритм".

Также на форуме "Казаныш" специально для активной творческой молодежи Ак Барс Дом организовал промежуточный смотр - конкурс на лучшую концепцию жилых объектов отдельных территорий. Студенты в форме живого диалога с именитыми экспертами в градостроительстве смогли получить советы и рекомендации к своим конкурсным проектам.

Внимание многих слушателей привлекла дискуссия "Архитектор и горожанин как инициаторы городских изменений". Директор "Архитектурного бюро "АБ 1" Иван Мошка отметил необходимость постоянного взаимодействия жителя и девелопера, благодаря чему формируется правильный востребованный продукт, отвечающий современным запросам горожан.

В своих выступлениях мэр города Метшин говорил о важности водной стихии для города. В Казани, основанной на пересечении двух рек - Волги-красавицы и Казанки, вода остается важным фактором в решении вопросов градостроительства. И даже в проектах, которые находятся не на набережной основных рек, застройщики стараются обыграть водную тему. Так, начальник отдела развития продукта "АБД" Инна Тарасова раскрыла идею создания игрового парка "Озеро дракона" в жилом комплексе "Мой Ритм", а также значимость благоустройства парка у набережной реки Нокса для жителей Светлой долины.

Особым рефреном форума "Казаныш" стало обращение главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной к застройщикам города: "Стройте и проектируйте с любовью", что откликается не только в проектах "Ак Барс Дом", но и в сердцах специалистов компании.

О том, как зажигается эта любовь к профессии, также об ответственности за результаты своей работы, рассказала HR-директор "АБД" Елена Данилова в ходе лекции "Город для инноваций. Как привлечь и удержать креативные кадры?"

Благодаря вдохновленной и слаженной работе всего коллектива, проекты "Ак Барс Дом" были высоко оценены в конкурсе на лучшее архитектурное и градостроительное решение в Казани.

Дворы жилых комплексов "Мой Ритм" (ул. П. Полушкина, дом 4 и 6) и "Светлая долина" (ул. Р. Нежметдинова, дом 11) получили награду за лучшее благоустройство территорий в реализованном проекте. За лучшее благоустройство новых территорий проекта призером конкурса стали дворы строящихся домов в ЖК "Мой Ритм" (ПК-1 ПК-5, ПК-10).

Отдельным дипломом было отмечено благоустройство второго квартала жилого комплекса "Салават Купере", проектом которого руководило Архитектурное бюро АБ1.Одним из лучших проектов жилого комплекса 2023 года был признан строящийся жилой комплекс "Мифы", а также сданные дома в ЖК "Мой Ритм" (ул. П. Полушкина, дом 4 и 6).

Жюри конкурса высоко оценило компанию "Ак Барс Дом" за комплексный подход при формировании жилой среды в проекте игрового парка "Озеро дракона", который появится на территории ЖК "Мой Ритм".