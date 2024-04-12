Мифы об имплантации зубов и как перестать бояться: мнение стоматолога из Казани

Ведущий стоматолог Казани Виталий Викторович Будников рассказал, как перестать бояться установки имплантов, развеяв укоренившиеся в народе мифы об этой процедуре.

Имплантация зубов давно стала популярным и надежным способом восстановления утраченных зубов, но вокруг этой процедуры все еще существует множество мифов. Главный врач центра планирования имплантации зубов «Анатомия Улыбки» в Казани Виталий Будников, развенчивает наиболее распространенные заблуждения и делится своим профессиональным мнением.

Что тут говорить: все мы с детства боимся стоматологов. Некоторые пациенты могут испытывать на этом фоне даже панические атаки.

— Многие боятся стоматологических процедур, но современные методы имплантации и протезирования абсолютно безболезненны и безопасны. Мы всё объясняем пациентам заранее, чтобы минимизировать их беспокойство, — уверяет Виталий Викторович.

Эксперт уверяет, что современная стоматология — это не больно и не страшно. И люди к этому начинают к этому привыкать: согласно исследованию Global Dental Implants Market, рынок зубных имплантатов ежегодно растет примерно на 5%.

Так чего же боятся пациенты?

Миф 1: Имплантация – крайне болезненная процедура

Пациенты опасаются, что имплантация зубов сопряжена с большим дискомфортом или даже болью. Однако Виталий Викторович успокаивает:

— Современные анестезиологические препараты и методы обезболивания позволяют проводить процедуру абсолютно безболезненно. Большинство моих пациентов отмечают, что не чувствовали ничего, кроме легкого дискомфорта.

В целом, инновации в стоматологии открывают новые горизонты в восстановлении зубов, делая процесс более комфортным и предсказуемым, а современные технологии помогают достигать идеальных результатов в работе с пациентами.

— Использование имплантатов позволяет нам восстановить не только функцию зубов, но и их эстетический вид. Современные методы, такие как 3D томография и индивидуальное моделирование, гарантируют идеальный результат, — разъясняет специалист.

Миф 2: Имплантация подходит не всем

Существует мнение, что имплантация зубов возможна не для всех из-за возрастных ограничений или состояния здоровья. В частности, распространено мнение, что диабет является абсолютным противопоказанием к установке имплантатов из-за риска осложнений и проблем с заживлением.

«Это далеко не так, — говорит доктор Будников, — современные технологии и подходы позволяют проводить имплантацию практически каждому, кто в этом нуждается. И диабет не является абсолютным противопоказанием к установке зубных имплантатов. Важным условием является компенсация уровня глюкозы в крови. При хорошо контролируемом диабете и отсутствии серьезных противопоказаний риск осложнений после установки имплантатов не намного выше, чем у людей без диабета», — отмечает врач.

Тем не менее, важно учитывать, что процесс заживления может быть более медленным, а риск инфекционных осложнений — выше. Перед установкой имплантатов пациенту с диабетом необходима консультация с врачом-эндокринологом для оценки компенсации диабета и возможных рисков.

В целом, отмечается, что успешность имплантации достигает 98%. Исследования в области биоматериалов позволяют создавать имплантаты, которые лучше срастаются с костной тканью, уменьшая риск отторжения. Чтобы быть уверенными в том, что не будет осложнений, перед принятием решения надо заранее проконсультироваться с врачом.

Миф 3: Имплантаты быстро выходят из строя

Мнение о том, что имплантаты служат недолго и требуют постоянной замены, также является заблуждением. При правильном уходе и регулярном посещении стоматолога имплантаты могут прослужить всю жизнь, а современные материалы и методы лечения, как подчеркивает Виталий Викторович, значительно увеличивают долговечность и надежность имплантатов.

Миф 4: После имплантации нельзя вести активный образ жизни

Некоторые пациенты беспокоятся, что после установки имплантатов им придется ограничить себя в спорте и других активностях. Виталий Будников развенчивает и этот миф:

— После периода адаптации, который обычно длится несколько недель, вы можете возвращаться к привычному образу жизни без каких-либо ограничений. Я скажу больше: после того, как человек получает идеальную улыбку, часто жизнь кардинально меняется в лучшую сторону, потому что люди становятся более активными по жизни. Красивая улыбка делает человека более открытым, веселым и привлекательным, а вместе с этим приходят и уверенность в себе, и даже амбиции.

Миф 5: Нет ни одного зуба - только вставная челюсть.

У некоторых пациентов вовсе нет собственных зубов. Первое что приходит на ум - съёмный протез. А некоторые и вовсе пугаясь считают, что теперь им придется вставлять каждый зуб отдельно. Естественно, это не так.

Съемный протез действительно одно из решений проблемы полного отсутствия зубов, но не единственное, - комментирует Виталий Викторович. - А вставлять каждый зуб по отдельности - просто не имеет смысла. Для постоянных протезов используются технологии «всё-на-4» и «всё-на-6».

Суть технологии проста. Специалисты клиники подготавливают цельную пластину зубного ряда, которая крепится к челюсти всего на 4 (реже, на 6) имплантатах. Этот способ помогает правильно распределить жевательную нагрузку - на кость, а не на десну как в случае со съемными протезами. Более того, при анатомическом положении пластины выстраивается здоровый и красивый прикус, который прослужит не один десяток лет.