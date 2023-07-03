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Омоложение без инъекций? 5 причин попробовать массаж лица в FaceRoom. Бонус: скидка 15% на процедуры!

Омоложение без инъекций? 5 причин попробовать массаж лица в FaceRoom. Бонус: скидка 15% на процедуры!

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Косметологическая аппаратура сегодня вышла на почти космический уровень, но массаж лица тоже не стоит на месте. Сегодня хотим познакомить вас с студией безинъекционного массажа и косметологии FaceRoom. Личный фейс-гуру, мягкие, словно облако, кресла, стильный интерьер и результат, превосходящий ваши ожидания – все это можно получить в FaceRoom!

Личный фейс-гуру?

Да, все так. Во всех студиях FaceRoom работают настоящие фейс-гуру, профессионалы с медицинским образованием, которые владеют эффективными и необычными массажными техниками.

Благодаря собственной методике, ручной массаж лица в FaceRoom доведен до совершенства. Побывав однажды здесь, вы не захотите уходить.

Фото: FaceRoom

Персональный подход

Перед первым сеансом каждый гость заполняете анкету своими данными по здоровью, проблемами и пожеланиями, а фейс-гуру создает план работ по достижению поставленных целей.

Современные методики

FaceRoom – это одна из лидирующих студий в России по фейс-практикам, и это ожидаемо. Каждый фейс-гуру перед преступлением к работе проходит переквалификацию, а также в процессе работы производятся дополнительные обучения по авторской методике FaceRoom. Каждый фейс-гуру уникален, ведь на опыт мастеров накладывается сильная база абсолютно нового массажа, который отличается от того, к чему они привыкли ранее. Таким образом получается эффективная и уникальная техника и результат, превосходящий ожидания.

Фото: FaceRoom

Эффективные методы и косметика

Конечно, руки мастера решают все, особенно когда им на помощь приходят проверенные косметические средства. В студиях сети используются хорошо зарекомендовавшие себя бренды из США, Кореи, Японии и Испании. То, что вам максимально подходит, фейс-гуру посоветует приобрести и для домашнего использования: собрать полный набор нужных средств можно сразу после сеанса фейс-практики. Кстати, именно так в студиях называют комплексный уход. Если очищение или лифтинговая альгинатная маска ничем не отличаются от того, что вы уже проходили, то массаж, задействующий самые глубинные мышцы и фасции, является самой настоящей практикой!

Фото: FaceRoom

Полный релакс

Но и, конечно, мы не могли не отметить атмосферу студии.. Если вы хотите быстро перейти в состояние блаженство и покоя, то FaceRoom – одно из лучших мест для этого!

Комфортное ложе, теплый плед, приглушенное освещение и волшебные манипуляции с лицом и телом (воротниковая зона, спина, плечи и декольте тоже задействованы при массаже) – все это расслабляет, отключает от повседневных мыслей и погружает в нирвану. Возможно, вам даже удастся вздремнуть, что очень хорошо, потому что в моменты вашей дремотной релаксации мастер сможет лучше проработать все слои, и эффект будет более ощутимым. А вы за это время восполните силы.

Так за один сеанс вы подчеркнете свою естественную красоту и сможете расслабить разум и тело. Да, это действительно так просто!

И еще бонус…

Мы заглянули, нам понравилось. Заглядывайте и вы!

Профессиональный безинъекционный уход по доступной цене – еще один важный плюс сети. Помимо комфортной стоимости для новых клиентов действует предложение: -15% на первое посещение студии с промокодом “ProKazan”. Промокод действует до 1.09.2023.

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