Представьте себе место, в котором вы можете отведать свежих морских деликатесов у побережья, где представлено более 30 видов рыбы и разливается игристое? Нет, это не Шри-Ланка и даже не Мальдивы, это казанский рыбный ресторан у озера Кабан.

Как всегда, в поисках новых кулинарных открытий и ярких вкусовых впечатлений, редакция ProKazan отправилась на презентацию обновленного меню от Кирилла Еселева, бренд-шефа ресторана “Каспийка

Новые блюда - новые открытия: блюда из северной рыбы и морепродуктов

18 октября рыбный ресторан презентовал новинки блюд и главной фишкой сезона стала треска из соте из мидий и вонголе, чаудер с морепродуктами и сеты авторских настоек. Первое, что бросается в глаза, - это любовь ресторана к качественному продукту. Необычные и неповторимые блюда готовятся из эксклюзивных ингредиентов, которые напрямую доставляют из самых далеких и прекрасных уголков нашей необъятной Родины.

Одним из таких сокровищ является треска, вылавливаемая в глубинах Баренцева моря в Мурманске. Гости ресторана могут насладиться ее нежным вкусом в самых разнообразных вариациях: от классической поджаренной трески с хрустящим картофелем до изысканной с вонголе и мидиями.

К слову, здесь вас порадуют не только обширным выбором устриц по доступным ценам, но и откроют совершенно новые гастрономические горизонты: запеченные устрицы с различными видами топингов и соусов станут идеальным завершением вечера!

А какой северный ужин обходится без муксуна? Ресторан "Каспийка" замечательно подает этого арктического гостя в виде строганины по древнему северному рецепту. Процесс приготовления этого блюда является настоящим искусством, и только опытные повара ресторана смогут добиться идеальной консистенции и неповторимого вкуса рыбы.

"Северная рыба, в целом, сейчас является трендом, а связано это с тем, что строганина и сугудай — это рыба быстрой маринации. Они близки по смыслу с тартарами и севиче, с которыми аудитория была уже знакома. Эти закуски будут уместны в качестве аперитива, как дополнение к различным авторским коктейлям", - дополнил Кирилл Еселев, бренд-шеф ресторана "Каспийка".

Вы когда-нибудь пробовали блюдо, которое придумано рыбаками? Если нет, то предлагаем отведать "Чаудер с морепродуктами" от шефа! Это классическое американское блюдо, изначально приготовленное на базе рыбы. А дополнить сливочный вкус супа помогают нежные кусочки креветок и сочные мидии, которые просто тают во рту!

После вкусного обеда…выпьем по настойке!

Авторские настойки в ресторане - новинка этого сезона: искусное сочетание сладости и приятной килинки, созданной опытными барменами. Позиции представляют собой истинное собрание элегантных напитков, каждый из которых отличается своей уникальной палитрой вкусов и ароматов. Рекомендуем попробовать!

"В этом сезоне мы снова будем удивлять гостей - без этого никак!": томатный суп с морскими нотками!

Если вы думаете, что попробовали все, то у нас радостные новости: настоящий танец вкусов подарит вам новое блюдо - томатный суп с нежным крабом и печеным перцем, а также закуски из свежей северной рыбы. Поверьте, на вкус оно, как первая любовь!

Игристое вино отлично раскрывает вкус морепродуктов!

Однако, новое меню не ограничивается только рыбными деликатесами. Они идеально сочетаются с фирменным игристым вином на кранах, представленным в ресторане. Богатая винная карта и авторские коктейли удовлетворят самых изысканных гурманов и придадут элегантности любому ужину.

Идеальное место для свидания и уютного ужина!

Важным аспектом при создании обновленного меню ресторана “Каспийка” стала не только гастрономическая составляющая, но и подача блюд. Гости имеют возможность погрузиться в уютную атмосферу морского побережья, окунуться в ее колорит и насладиться каждым моментом. Кроме того, дизайн и оформление блюд переносят нас прямиком на корабль, где гармонично сливаются вкус и морская эстетика.