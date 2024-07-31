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· 16+ · Диана Алмакаева

Лето в Мончегорске: открываем красоту Русского Севера, дикую природу и фестивальную жизнь на Имандре

Добраться до Имандры, крупнейшего озера Кольско...

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Добраться до Имандры, крупнейшего озера Кольского полуострова, и расположенного на его берегах города Мончегорска станет проще — с 4 июня возобновилось прямое авиасообщение Казань — Мурманск.

Новая точка на карте для исследователей Русского Севера: дикая, нетронутая северная природа, северное сияние, озера и заповедники в шаговой доступности от Мончегорска и его полноценной инфраструктуры — ресторанов, гостиниц, музеев, гидов и прокатов спортивного оборудования. Расположенная в двух часах езды от Мурманска, неподалеку от Териберки и Хибин, Имандра ежегодно принимает у себя десятки тысяч туристов со всей России.

На берегу озера летом проводится десяток фестивалей. Все они — часть масштабного Imandra Fest: весь год в Мончегорске и области проходят мероприятия, объединяющие природу, спорт, людей и активный отдых.

Вот лишь часть из них:

  • Монча-Рейс: в стиле приключенческой гонки доберитесь до финиша через горы, реки, озера и леса тундры.
  • Чертоги Ниттиса: вместе с другими участниками и в окружении северной природы преодолейте гору Ниттис.
  • X-WATERS Imandra: добавьте незабываемый плавательный опыт в вашу копилку заплывов.
  • Имандра — фестиваль северной культуры: погрузитесь в мир первооткрывателей Русского Севера на крупнейшем музыкальном фестивале Мурманской области.
  • Moncha Night Trail: поучаствуйте в ночном забеге за северным сиянием.
  • Новогодний суперспринт: присоединитесь к захватывающим предновогодним лыжным гонкам.
  • Мончегорск LOVEIT: поймайте самую большую рыбу в соревновании по зимней рыбалке.
  • Между фестивалями познакомьтесь с дикими оленями в Лапландском заповеднике, покатайтесь на сноубордах в горнолыжном комплексе
  • «Лопарьстан», попробуйте арктическую кухню с обилием морепродуктов, лесных ягод и лососевых рыб.

Более подробную информацию о возможностях активного отдыха на крупнейшем озере Кольского полуострова можно найти на сайте Визит.Имандра и в соцсетях проекта. Оформите карту гостя — с ней отдых станет выгоднее.

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