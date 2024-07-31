Лето в Мончегорске: открываем красоту Русского Севера, дикую природу и фестивальную жизнь на Имандре
Добраться до Имандры, крупнейшего озера Кольского полуострова, и расположенного на его берегах города Мончегорска станет проще — с 4 июня возобновилось прямое авиасообщение Казань — Мурманск.
Новая точка на карте для исследователей Русского Севера: дикая, нетронутая северная природа, северное сияние, озера и заповедники в шаговой доступности от Мончегорска и его полноценной инфраструктуры — ресторанов, гостиниц, музеев, гидов и прокатов спортивного оборудования. Расположенная в двух часах езды от Мурманска, неподалеку от Териберки и Хибин, Имандра ежегодно принимает у себя десятки тысяч туристов со всей России.
На берегу озера летом проводится десяток фестивалей. Все они — часть масштабного Imandra Fest: весь год в Мончегорске и области проходят мероприятия, объединяющие природу, спорт, людей и активный отдых.
Вот лишь часть из них:
- Монча-Рейс: в стиле приключенческой гонки доберитесь до финиша через горы, реки, озера и леса тундры.
- Чертоги Ниттиса: вместе с другими участниками и в окружении северной природы преодолейте гору Ниттис.
- X-WATERS Imandra: добавьте незабываемый плавательный опыт в вашу копилку заплывов.
- Имандра — фестиваль северной культуры: погрузитесь в мир первооткрывателей Русского Севера на крупнейшем музыкальном фестивале Мурманской области.
- Moncha Night Trail: поучаствуйте в ночном забеге за северным сиянием.
- Новогодний суперспринт: присоединитесь к захватывающим предновогодним лыжным гонкам.
- Мончегорск LOVEIT: поймайте самую большую рыбу в соревновании по зимней рыбалке.
- Между фестивалями познакомьтесь с дикими оленями в Лапландском заповеднике, покатайтесь на сноубордах в горнолыжном комплексе
- «Лопарьстан», попробуйте арктическую кухню с обилием морепродуктов, лесных ягод и лососевых рыб.
Более подробную информацию о возможностях активного отдыха на крупнейшем озере Кольского полуострова можно найти на сайте Визит.Имандра и в соцсетях проекта. Оформите карту гостя — с ней отдых станет выгоднее.
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