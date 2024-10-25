Любому бизнесу в наш век нужны соцсети. Популярность приносит клиентов и деньги. Но этот тезис легко применить в работе, если вы умеете классно писать и зажигательно говорить, сопровождая всё приятными фотографиями. А если вы работаете не языком, а руками, да и бюджет не рассчитан на штат рекламщиков? Выход всё же есть.

Тимур со своей бригадой занимаются строительством домов в Казани и области, но в турбулентных событиях последних лет приток клиентов иссяк, и Тимур едва не оказался на пороге закрытия.

Пожалуй, если бы не совет друга обратиться в агентство Матвея Северянина для создания Телеграм-канала под ключ, он бы не смог теперь оставить нам подробный отзыв о том, как Телеграм-канал вдохнул новую жизнь в суровый материальный бизнес.

Если тебя нет в интернете — у тебя нет клиентов.

Тимур всю жизнь придерживался правила: качество важнее количества. Поэтому никогда не стремился масштабировать своей малый бизнес. Работал сам, со сплочённой бригадой таких же вдумчивых профессионалов, получал удовольствие от труда, денег всегда хватало. Люди всегда оставались довольны их работой, советовали друзьям.

Но за последние годы у многих потенциальных клиентов изменились планы. «Кто-то передумал затевать стройку, как увидел новые цены на стройматериалы, — объясняет Тимур, — кто-то переехал, у других тоже трудности в бизнесе начались, деньги больше нужны были там».

«И тут я оказался в ситуации, что последний дом достраиваем, а новый строить не идём. Очередь желающих не стоит, — хмурится наш герой. — Ну, решили, что отдохнём месяц, поживём на отложенное, люди успокоятся немного, и снова пойдут заказы».

Но заказы не шли, а запасы таяли. Тимур понимал: раз «сарафанное радио» выключилось — нужно рассказывать о себе по-другому. Но совершенно не представлял, как. Попробовал освоить местные группы в сети VK, но рекламные сообщения удалялись, вместо клиентов начали писать администраторы сообществ и предлагали разместить рекламу за деньги. Тимур с готовностью платил, но каждый раз на его объявление откликались лишь несколько человек, которые не готовы были платить его бригаде столько, сколько стоила их работа. Решительно не клеилось.

Но однажды в разговоре с давним знакомым-риэлтором Тимур узнал, что тот, несмотря на турбулентные времена, поднял цены на свои услуги и не имеет отбоя от клиентов.

«Я его спрашиваю, мол, где ты клиентов берёшь на свои элитные квартиры, у меня вот люди дома перестали строить, — вспоминает Тимур. — А он смеётся, говорит, надо места знать! Ну и показал мне место, телеграм-канал называется»

В тот момент Тимур узнал про Матвея Северянина, у которого приятель заказал создание Телеграм-канала под ключ, и теперь излагал восторженные отзывы.

После пустых трат на рекламу в VK отдавать ещё 39 900₽ за Telegram не хотелось, но удачный опыт друга убедил.

«Слава богу, что я тогда решился, — улыбается наш герой. — Я и не думал, что у меня в Татарстане столько клиентов окажется. Больше, чем раньше!»

С первых дней Тимур понял: он попал к настоящим профессионалам. Специалисты агентства Матвея Северянина создавали Телеграм-канал под ключ так же умело, как он сам строил дома, хвалебные отзывы были явно за дело. Работали споро.

Ввели в курс дела, ответили на все вопросы, объяснили, по какому принципу Телеграм-канал позволяет специалистам получать клиентов и повышать цены даже в кризис. Для этого необходимо не просто набрать аудиторию, но и через контент продемонстрировать ей свои сильные стороны, вызвать доверие.

Для этого мастеру нужно показывать свою работу на разных этапах, рассказывать о том, каких ошибок важно не допустить, отвечать на вопросы, демонстрировать готовые результаты, и не стесняться публиковать отзывы.

«Они мне всё объяснили подробно. Сами первые 30 постов в мой канал сделали, из того, что я им рассказывал. На примерах показали, как что. Придумали рубрикатор с 50 темами, на которые можно регулярно писать, — делится строитель. — Составили мне контент-план на месяц. Всё чётко, в виде таблиц, готовый проект для стройки своего канала».

«Оказалось, не нужно быть Пушкиным, чтобы посты придумывать. Просто говоришь про любимое дело, но стараешься, чтобы людям было ещё и полезно. Потом через бот с CnatGPT прогоняешь, чтоб он ошибки поправил — и готово!» — рассказывает Тимур.

Когда Матвей Северянин дал ему задание собрать отзывы с бывших клиентов, с фотографиями, Телеграм-канал Тимура стал внятным обоснованием высоких цен на его услуги. Искренние благодарности и живые снимки счастливых семей в уютных, красивых, тёплых домах оказались лучшим подтверждением квалификации строителя и его бригады.

«А дальше научили меня привлекать новых подписчиков, из которых стали получаться клиенты, — делится Тимур. — Показали специальные биржи Телеграм-каналов, объяснили, как выбирать хорошие каналы, где живая аудитория, а не боты, и рекламировать свой аккаунт только в таких. Это уже дело техники. Ещё и сами сделали мне рекламу в двенадцати каналах, бонусом!».

Под руководством специалистов Тимур быстро освоил новые навыки, и они сразу дали первые плоды. Число подписчиков канала росло, перевалило за 500. И среди них нашлось уже несколько человек, которые доверили строительство новых домов Тимуру.

«Я уже готов был соглашаться работать за полцены, лишь бы клиенты были. А теперь их столько, что мы подумываем ещё цены повышать. Строится у нас народ, как и раньше, просто теперь гораздо внимательнее выбирают, кому денежки нести. А тут я — всё в своём канале показываю-рассказываю. Вызываю доверие!» — радостно резюмирует Тимур.

Его история вдохновляет и демонстрирует, как важно обращаться к профессионалам. Рост дохода даже в сложные для строительной отрасли времена прямо это подтверждает. По отзывам самого Тимура, заказав создание Телеграм-канала под ключ у Матвея Северянина, он почувствовал себя на месте своих клиентов — смог избежать множества ошибок и сэкономил массу времени и денег.