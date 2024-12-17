Какие редкие имена дали новорожденным на прошлой неделе в Казани

В Казани подводят итоги недели с 9 по 15 декабря, и в это время на свет появилось целых 385 новых жителей — 203 девочки и 182 мальчика.

Среди новорожденных жителей республики, по традиции, помимо распространенных и популярных имён, были младенцы с довольно редкими именами.

В категории редких имён среди мальчиков выделяются Легендар, Сайдаш и Святослав, а для девочек можно встретить экзотические Эйлу и Афину. Эти уникальные имена придают особый шарм новым поколениям казанцев.

Не обошлось и без романтики: за прошедшую неделю в городе было зарегистрировано 179 новых браков, сообщает Татар-Информ.

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