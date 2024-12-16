Водителя Porsche Cayman приговорили к 2 годам ИК за смертельное ДТП

Уточняется, что вечером 30 июня этого года водитель Porsche Cayman ехал по улице Николая Ершова в Казани со скоростью 145 километров час.

Внезапно водитель выехал на встречку, где столкнулся с машиной «Lada Granta».

Как итог, в дорожном происшествии, к несчастью, умер 39-летний водитель отечественной легковушки.

Суд признал водителя виновным по части 3 статье 264 Уголовного кодекса России и лишил его свободы на 2 года с отбыванием наказанием в исправительной колонии общего режима.

Дополнительное наказание - лишение права управления автомобилями на 2,5 года.

Ранее мы писали о том, что в Казани по факту гибели рабочего 13 декабря возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в Следственно управлении Следственного комитета по Республике Татарстан.

Все случилось в одном из ТЦ города Казани.