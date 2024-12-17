В Казани в 67 лет умерла заслуженный врач Татарстана Наиля Фатхуллина

С глубокой печалью стало известно о смерти Наили Фатхуллиной, почётного врача региона и ветерана санэпидемслужбы, которая умерла в 67 лет.

Женщина больше 16 лет работала замом главного санитарного врача Татарстана. Она заслужила уважение коллег за свою высокую квалификацию и лидерские качества, отдав более трех десятилетий служению санитарно-эпидемиологической безопасности и здоровью населения.

Выпускница КГМИ им. Курашова устроилась в санитарную эпидемиологическую станцию, где стала санитарным врачом, а после встала во главе подразделения по коммунальной гигиене. Кроме того, она трудилась замом председателя Государственного комитета санэпиднадзора РТ, а позже трудилась заместителем главного врача Центра госсанэпиднадзора и замом руководителя Роспотребнадзора по региону.

На протяжении своей работы местная жительница получила большое количество наград.

Прощание состоится сегодня, в 11:00 в м. «Казан Нуры» на ул. Фатыха Амирхана, 3 к.2.