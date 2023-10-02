За последние три года спрос на покупку жилья растет с геометрической прогрессией! Так по данным "Дом.РФ" в августе стоимость всех проданных объектов превысила 9,7 миллиардов рублей, что является новым рекордом. Остались ли шансы выгодно приобрести жилье в условиях повышенного спроса? Журналист ProKazan совместно со Светланой Валеевой, руководителем отдела по первичному рынку, собрали для читателй свежие новости на рынке недвижимости этой осени.

И грянул гром: почему повышаются ключевые ставки на недвижимость?

В августе 2023 года ключевая ставка по кредиту увеличилась сразу на 4 пункта и в сентябре снова поднялась на 1%. Так Центральный банк повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых и это решение привело к стимуляции спроса на жилье. И если Центробанк заинтересован в том, чтобы урегулировать спрос на недвижимость, то застройщик хочет продолжать продавать квартиры. Поэтому повышение ключевой ставки означает что скоро начнут появляться выгодные условия для покупки.

Светлана Валеева, руководитель отдела по первичному рынку и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Допустим, вы рассматриваете покупку в новостройке…

Сейчас самое время приобретать квартиры в новостройках! В сентябре 2023 года первоначальный взнос увеличился с 15% до 20%. В такой ситуации, застройщики призывают не тянуть с покупкой недвижимости, ведь предположительно процент так и будет расти.

Повышение затронуло и льготную ипотеку! На сегодня минимальная субсидированная ставка от застройщиков составляет от 2,9% по семейной ипотеке, 5,5% при господдержке и 3 % для IT-специалистов. На данный момент, риелторы продолжают активно закрывать льготное кредитование по "старым" условиям.

Рекомендуем воспользоваться льготной ипотекой уже сегодня! Поскольку после наступления нового года ожидается значительное увеличение первоначального взноса до 30% и многие банки отменяют скидки по ставкам.

Допустим, вы рассматриваете покупку на рынке вторичного жилья…

В августе 2023 года на вторичном рынке наблюдался активный спрос на недвижимость. Одна из причин – грядущее повышение процентной ставки на вторичку с 13,5% до ожидаемых 14-15% годовых. И что теперь делать? Пока банки предлагают сделки по более низкой ставке – этой возможностью грех не воспользоваться! Недавний рост ставки на вторичную недвижимость точно не последний, поэтому приобрести квартиру смогут самые "шустрые" казанцы и гости столицы, которые вовремя отреагировали на ситуацию.

Светлана Валеева, руководитель отдела по первичному рынку

Каков прогноз? Что будет с рынком недвижимости в Казани до конца 2023 года?

В сентябре 2023 года застройщики заметили большой спрос на покупку новостроек и убрали скидки. Специалисты по недвижимости отмечают, что сегодня застройщики поднимают цены на 1,4% на квартиры в новостройках.

Сейчас на рынке наблюдается колоссальный разрыв между ценами на первичный и вторичный рынок недвижимости: около новостройки дороже примерно на 3 млн рублей при аналогичных вводных (метраж квартиры, район и т.д). При этом уравнивающим фактором становится именно ставка: новостройку можно приобрести по ставкам 6%, 8% и даже 2,5%! Так размер ежемесячного платежа и итоговая переплата становится на порядок ниже, чем в случае с покупкой вторичной недвижимости.

Светлана Валеева, руководитель отдела по первичному рынку и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Почему все это вообще происходит? Напомним, что государство пытается остановить инфляцию, поэтому начинает повышать цены. Например, если процентная ставка по ипотеке при покупке вторичного жилья будет составлять 13,4% то спрос будет медленно спадать. Тем не менее, ожидается, что в течение последующий 1-1,5 месяцев еще будут доступны ставки под 11,5%, 12,5%, 10,9%. Однако слишком долго такие ставки действовать не будут. Поэтому уже в следующем, 2024 году, ожидается повсеместное повышение процентной ставки и, следовательно, снижение спроса на вторичку.

Если вы рассматриваете покупку квартиры на вторичном рынке, рекомендуем отложить затею до 2024 года. После падения спроса ожидается и падение цен.

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Светлана Валеева, руководитель отдела по первичному рынку и Виктория Козырева, журналист ProKazan

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