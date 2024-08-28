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Как перестать бояться школы: урок для родителей

Даже само слово «Школа» заставляет родителей тр...

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Даже само слово «Школа» заставляет родителей трястись. И нет это не подготовка, и тем более не трата денег. Это девять месяцев непрерывного стресса. А все вокруг говорят только о частном образовании, soft skills и комфортном психологическом климате. Редакция ProKazan донесла страхи родителей до директора Top IT School — Евгении Чудаковой.

Родители до определенного момента взросления детей думают об их будущем значительно больше, чем сами дети. Это означает, что придется принять ряд непростых решений, оказывающих влияние на дальнейшую жизнь ребенка. Одно из них — выбор школы. Она может вдохновлять на достижения или «ломать» ребенка. Во многом психологический климат зависит от прокаченности эмоционального интеллекта в коллективе. Особенно, если он детский.

Способность осознавать и контролировать свои эмоции, понимать чувства других людей, сейчас, по-моему, один из важных пунктов для успешной жизни в целом. Мы заботимся о развитии эмоционального интеллекта учеников. Когда дети понимают друг друга, они задумываются над тем, чтобы не обидеть и не навредить. Иными словами, они видят, что другие люди тоже имеют эмоции и чувства. Я мечтаю, чтобы школа была похожа на Хогвартс, наполненной особым волшебством, где все были бы счастливы, — делится мыслями директор Top IT School.

В комфортной психологической среде гораздо легче учиться. Ведь одна из главных потребностей ребенка, хоть он этого и не осознает — безопасность. Притом не только физическая, но и психологическая. Во многом эта самая безопасность зависит не только от одноклассников, но и от учителя. Если она удовлетворена, то человек открыт новому опыту. Достаточно вспомнить, как часто на любовь или ненависть к предмету влиял учитель, его преподающий.

К педагогам мы предъявляем серьезные требования, у нас действует отбор. Проходит он в несколько этапов: собеседование, затем психологическое тестирование, завершается все демо-уроком. На уроке администрация играет роль учеников, хулиганит, как может. Если учитель справился со всеми этапами, то только в этом случае мы принимаем его на работу, — рассказывает Евгения Чудакова.

Развитие soft skills и формирование эмоционального интеллекта — непростые задачи. Поэтому образование меняется. Современное обучение больше похоже на игру. Так ребенок не просто усваивает информацию, но и стремится ее получить.

Ученики во время процесса обучения копят местную валюту. У нее, конечно, есть название, как и у любой другой валюты. Называется она топкоины. На них можно купить мерч. Это дает заряд мотивации для новых свершений.

Еще одна хорошая новость заключается в том, что заучивание уже никому не нужно. Акцент делается на развитии «гибких навыков», тех самых, о которых часто говорят в бизнес-сфере. Вчерашние школьники и студенты будут конкурентоспособными на рынке труда в том случае, если их научили учиться, находить нестандартные решения, эффективно общаться.

Top IT School — школа с углубленным английским и IT технологиями. Я горжусь тем, что мы развиваем у учеников soft skills. Например, наш педагог-психолог работает именно с командообразованием: помогает научиться руководить, повышает уровень самоорганизации, налаживает эффективное взаимодействие внутри команды — всё как в жизни.

Top IT School относится к семье “Компьютерной академии ТОП”, где получить IT-образование могут не только дети, но и взрослые. Спешите получить новую специальность.

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