Строительство дома - одно из самых ответственных и затратных мероприятий, с которым придется столкнуться каждому, кто решится жить за городом. И, конечно, каждый хочет найти оптимальный и экономичный вариант. Вот почему многие задаются вопросом: строительство при помощи специализированных бригад, строительной компании или возведение дома своими руками - что дешевле? И, что немаловажно, какой вариант надежнее?

Как минимизировать риски при самостоятельном строительстве, какие нюансы существуют, если обратиться в строительную бригаду и что может предложить строительная компания своим заказчикам - об этом редакции ProKazan рассказал Анатолий Колочков, основатель строительной компании "СК ДОМ".

Анатолий Колочков, основатель строительной компании "СК ДОМ"

- Можно ли построить дом самостоятельно и насколько это сложно? Какие существуют риски и преимущества самостоятельного строительства?

- Безусловно, при должных навыках, самостоятельно можно сделать все, что угодно. Вопрос только в том, сколько на это уйдет времени, финансов и здоровья. Кроме того, из-за нехватки опыта и времени, человек может столкнуться проблемой и "забросить" проект в долгий ящик. Да и не каждый сможет протащить на себе сто тонн строительного материала, тут даже здоровому будет тяжело.

- Какие ошибки часто допускаются при самостоятельном строительстве дома?

- Проблемы начинаются даже не со строительства дома, а с возложения фундамента: если его неправильно залить, то строение будет “кривым”. Отмечу, что и перед этим важно подготовится: первым делом важно сделать геологические изыскания. Это помогает определить уровень грунтовых вод, которые впоследствии могут негативно повлиять на саму конструкцию.

Есть еще такая вещь, как диагональ: неправильно посчитав углы дома, вы рискуете сделать не квадратный дом, а какой-нибудь “трапециевидный”. Это вы еще не приступили к строительству, а просто сделали разметку и залили фундамент!

После этого важно провибрировать (уплотнить) бетон, чтобы из смеси получился особо прочный материал - это часто забывают делать. Если мы решимся в рамках разговора перечислить все нюансы и риски, то придется написать книгу. Обобщая скажу, что без должного опыта и навыков ошибиться можно на любом этапе!

- Какую роль играют строительные бригады в процессе строительства? Чем они отличаются от других вариантов? Какие существуют риски и преимущества?

- В целом, строительство с бригадой - это удобно. Вам не нужно строить дом самостоятельно, за вас все сделают специалисты. Однако потребуются включенность в процесс и базовые знания о том, как должно быть. В случае работы с бригадой важно уметь грамотно принимать работу на каждом этапе и принимать решения по текущим вопросам.

Во первых, если вы наняли бригаду, то должны уже обладать опытом в строительстве, чтобы уметь отличать правильную работу от неправильной.

Во вторых, при сотрудничестве с частной бригадой вы не сможете точно предугадать сумму расходов. Цены на стройматериалы колеблются и стоимость рабочей силы также варьируется. Проще говоря, есть риск в конце переплатить.

Кроме того, могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые повлияют на бюджет. Если строительная компания готова покрыть дополнительные затраты, то частные бригады не могут себе этого позволить.

Самая лучшая гарантия качества - хорошие отзывы клиентов. Чтобы не ошибиться с выбором строительной бригады, можно сначала спросить рекомендации у своих знакомых и друзей.

Анатолий Колочков, основатель строительной компании "СК ДОМ"

- Допустим, бригадиры сдали объект, но он не соответствует заданному плану. Есть ли у группы рабочих гарантии после окончания работ?

- Обычно нет, чаще договоренности устанавливаются устно. И это не самый надежный вариант. Устные переговоры и отсутствие подписанных документов могут вызвать проблемы. В таких случаях заказчик не может быть уверен в защите своих интересов. Например, если возникнут конфликты или ожидаемый результат не будет достигнут, это может привести к дополнительным расходам, стрессу.

Как правило, строительные бригады редко дают гарантии после завершения строительства. В этой ситуации, чтобы обезопасить себя, рекомендуется заключить письменный договор со строительной бригадой. В документе следует четко прописать все этапы и объем предстоящих работ, а также условия оплаты и сроки выполнения. Это позволит установить прозрачные правила взаимодействия между сторонами, а также найти общий язык при возможных спорных ситуациях.

- Бытует мнение, что самостоятельное строительство дома или работа с бригадой - это довольно дешевый путь. Тогда как сотрудничество со строительной компанией доступно лишь за ощутимо увеличенную цену? Рассудите этот спор.

- Обратившись к бригадирам, заказчикам приходится оплачивать все затраты на материалы, услуги строителей и дополнительные расходы на организацию и контроль процесса строительства. Но в отличии от самостоятельного строительства дома - это более экономный (любая ваша ошибка будет стоить денег, а при самостоятельном строительстве шанс ошибиться крайне велик) и легкий вариант, ведь большая часть работы будет сделана за вас.

Нет сомнений, что возведение дома своими руками может сэкономить немало денег, ведь в этом случае вам не нужно нанимать кого-то для строительства и платить им. Однако это требует знаний и навыков строителя.

- Что может предложить строительная компания своим клиентам?

- Главное преимущество компании — это полное сопровождение на протяжении всего строительства. Благодаря этому клиент не только экономит свое время и силы, но и получает гарантированную надежность постройки дома.

Строительная компания предлагает фиксированную сумму с самого начала проекта. Это значит, что вы можете быть уверены в том, что цена за услуги и материалы не изменится.

Кроме того, за каждым заказчиком закреплен менеджер. Он всегда на связи, чтобы ответить на вопросы и обеспечить прозрачность на всех этапах строительства. Благодаря этому у клиента есть возможность контролировать процесс.

Еще один плюс строительной компании - наличие собственного парка техники и оборудования. Это позволяет выполнить работы максимально эффективно, сократить время строительства, а также избежать задержек.

Сноска: Менеджеры "СК ДОМ" объяет все нюансы строительства “на пальцах”. Так заказчик с любым уровнем знаний о строительстве сможет принимать взвешенные решения.

Анатолий Колочков, основатель строительной компании "СК ДОМ"

- Какие рекомендации вы можете дать читателям, которые задумываются о строительстве?

- Главный совет, который я могу дать - это подходить к решению строительства с “холодной головой”, продумывая каждый этап. А чтобы минимизировать ошибки при любом типе строительства, рекомендую сделать следующее:

Начните с планирования: до того, как приступить к строительству, необходимо разработать схему работы. Учтите все пожелания, бюджет и сроки. Обдумайте размеры, расположение и стиль будущего здания.

Не экономьте на строительстве: качественные материалы обеспечивают прочность и долговечность конструкции.

Если вы звоните в строительную компанию или обращаетесь к бригадирам - обговорите все детали заранее и не забывайте о договоре.