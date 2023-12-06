Древесина - один из древнейших видов материалов для жилищного строительства, который пользуется популярностью уже более двух столетий. Разнообразие пород делает ее привлекательной для выбора в качестве основного материала. Преимуществом строительства деревянных домов является их конструктивная простота: такие дома не требуют мощного фундамента и не нуждаются в дополнительном утеплении стен.

Азат Уразов, основатель строительной компании ООО "Строю Дом," рассказал ProKazan о нюансах при выборе древесины и важности сотрудничества с надежным поставщиком.

Азат Уразов, основатель строительной компании ООО "Строю Дом"

- У кого вы покупаете материалы для строительства домов и почему?

- "Арт-лес" вот уже 8 лет является моим постоянным поставщиком и это не просто так. За это время у меня образовались наработанные контакты с менеджерами, которые уже буквально “выучили” мою историю заказов и научились понимать мои потребности с полуслова.

Конечно, за все это время было пережито многое: было и плохое, и хорошее, но каждая сложность решалась довольно быстро, поэтому, я доволен работой!

Не буду рассказывать длинных и душещипательных историй, просто выделю четыре главных, по моему мнению, достоинства, благодаря которым я выбрал Арт-Лес:

Строительные компании закупаются не только древесиной и менеджеры "Арт-лес" это прекрасно понимают. Периодически меня консультируют и направляют по вопросам выбора строительных крепежей, утеплителя, фанеры или osb-плит. Это здорово, что я могу просто набрать один номер и спросить о другом векторе строительной отрасли. И даже если мне не помогут, то обязательно посоветуют хорошего специалиста или поставщика, который решит мой вопрос.

Команда компании на связи 24/7 и быстро решает даже трудные задачи, связанные с заказом: и по звонку, и в мессенджере. Не было такого, чтобы я ждал заказ днями или неделями. Понятно, что многое может зависеть от ситуации - не всегда нужный пиломатериал есть в наличии у поставщика. Но такие нюансы решаются довольно быстро и я никогда не задерживал сроки по своим объектам, что особенно важно. Еще скажу, что за 8 лет взаимодействия с поставщиком бывало всякое: как-то раз мне привезли новый вид доски, но она нам не подошла. Сотрудники компании без вопросов приняли материал обратно заменили необходимым мне. Вот за это я и ценю работу компании и продолжаю с ней взаимодействовать.

Кроме того, я знаю среднюю цену на пиломатериалы и понимаю, что стоимость и качество в компании "Арт-лес" соответствуют действительности.

Со мной связывается даже директор компании: он лично следит за работой на складе, а также ежедневно получает обратную связь от клиентов.

- Судя по всему, у вас очень разнообразные направления строительства из дерева. Расскажите, вам было трудно найти компанию, где способны предоставить необходимый ассортимент?

- На самом деле, у каждого поставщика своя древесина: вид, качество, цена может сильно разниться. Например, когда я 8 лет назад сотрудничал с другими фирмами, то часто натыкался на бракованный материал и поэтому менял компани "как перчатки".

Но мне импонирует, что у "Арт-лес" есть широкий ассортимент пиломатериалов, помимо которого есть и отделочные материалы, а именно: строганная доска камерной сушки, имитация бруса, вагонка, погонажные изделия, плинтуса, наличники и многое другое.

Более того, при необходимости весь материал загружается и отвозится на строительный объект. Мне нравится, что такой запрос быстро обрабатывается: вот заказал я древесину определенного вида и в тот же день получаю его. Удобно, что "Арт-Лес" сотрудничает и работает в тандеме с компаниями, осуществляющими доставку пиломатериала.

У компании "Арт-лес" быстрая оборачиваемость склада: за один день проходят погрузки, отгрузки и принятие новых материалов. К слову, новая заявка от клиента быстро принимается и осуществляется прямо в день заказа.

- С какими проблемами вы сталкивались, прежде чем остановить свой выбор на одной фирме?

- В Казани немало компаний, которые занимаются пиломатериалами – как крупные фирмы, так и маленькие частные продавцы и перекупы. У каждого свой подход: бывало, что до "Арт-лес" к моим задачам относились пренебрежительно, а порой про заказ вовсе забывали. И вот я стою и жду свои доски в указанное время, но машины не вижу. Разве так можно обращаться со своими клиентами?

Я скажу, что не каждая компания способна поддерживать долгосрочное взаимодействие. Кроме того, всегда существует риск получить некачественный товар, что приведет не только к финансовым потерям, но и может нанести ущерб вашей репутации. Действительно, найти "своего" поставщика, с которым вы сможете сотрудничать долгое время, оказывается довольно непросто.

Чтобы правильно подобрать поставщика, нужно тщательно изучить рынок, выбрав оптимальное соотношение цены и качества. Также обращайте внимание на надежность фирмы, ее репутацию и опыт работы сотрудников. К слову, узнать о компании больше поможет первый созвон: именно в этом случае, вы не только знакомитесь с менеджерами, но и видите отношение к себе и вашим потребностям. Кажется, что перечисленные факторы просты, но мало кто обращает на это внимание.

- Какие пиломатериалы вы заказываете чаще всего и почему?

- Я специализируюсь на строительстве каркасных домов и чаще всего мне требуется строганная продукция, а именно: доска камерной сушки - это когда доска помещается в специальную камеру, в которой из древесины уходит вся влага, а после этого ее строгают.

При этом для меня важно использовать 1-й сорта. Первый вид идеально подходит для строительства загородных домов и для декоративной отделки. Второй сорт - более экономичный, его поверхность имеет сучки и маленькие трещины. Когда я заказываю эти пиломатериалы, то уже заранее знаю, что в них будет отсутствовать “синева”, признаки короеда и нарушение геометрии.

Как понять, что пиломатериал без сучков? Он хорошо отшлифован: когда вы проводите пальцем по доске, то глазами видите сучок, а физически его не замечаете - это будет признаком пригодности материала. Единственное, вы можете встретить малое количество сучков во втором сорте, но при хорошей шлифовке это не считается погрешностью.

Кстати, при заказе пиломатериалов всегда учитывайте их размер и говорите об этом менеджеру. Дело в том, что когда вы приступите к постройке сооружения, то можете обнаружить, что они совершенно разные. Есть недобросовестные поставщики, которые продают доску одного размера, а по факту выясняется, что другого. Всегда уточняйте!

- Обращаясь к поставщикам, на какие нюансы нужно обращать внимание?

- Скажу так, забота о клиентах всегда чувствуется и на это стоит обратить внимание. Объясню на личном примере: многие строительные фирмы заинтересованы в том, чтобы удешевить свою смету - я не исключение. Допустим, для строительства дома мне необходимо два миллиона рублей. И тогда я, как предприниматель, иногда выискиваю возможность занизить стоимость на строительство.

И, конечно, мой снабженец уже знает об этом, поэтому может предложить, например, древесину не 1-го, а 2-го сорта для заливки фундамента. Я считаю, что не каждая компания может сама предложить купить материал дешевле, если это будет уместно при строительстве: менеджеры компании постоянно оговаривают со мной нужды и уже потом предлагают древесину для каждого этапа строительства.

И самое главное: при обращении к поставщикам пиломатериалов следует обратить внимание на репутацию, квалификацию сотрудников, условия договора и коммуникацию. Тщательный анализ этих нюансов поможет вам выбрать надежного и профессионального подрядчика для воплощения ваших строительных проектов.