Кровопускание – это, действительно, один из древнейших методов лечения. Испусканием «отравленной», «больной» крови много веков назад эскулапы лечили многие болезни. Хиджама как один из методов кровопускания получила свое наибольшее распространение в странах ближнего Востока. Из-за болезней сосудов, их сужения и зажимов органами и костными структурами, варикозного расширения вен, повышенного уровня сахара и «плохого» холестерина, малоподвижного образа жизни и неправильного питания происходит застой крови, который приводит к гипоксии и клеточному «голоданию». Хиджама является одним из методов устранения этого застоя и активизации выработки новой крови.

Представитель оздоровительного центра "Хиджама Аль Сихат" ответил на популярные вопросы.

- Как влияет хиджама на иммунитет?

- В повседневной жизни когда мы царапаемся, через повреждённую кожу в кровь попадают вирусы. Организм это понимает и в ответ начинает вырабатывать лейкоциты. Хиджама - это и есть та царапина, только полученная в стерильной обстановке. Поэтому во время хиджамы вырабатывается лейкоциты (иммунная система, по-другому говоря), но они не теряют силу на борьбу с вирусами, так-как при стерильной хиджаме они не попадают в кровь. Вот так и укрепляется иммунитет.

- Когда заживут насечки?

- Они закроются через 3-4 часа и уже можно сполоснуться в душе при необходимости. Через 3-5 дней их практически не будет видно. Через месяц исчезают полностью (если эти насечки делал хороший специалист).

- Сколько банок поставите?

- Очень много факторов влияет на количество банок. Перед процедурой специалист по хиджаме проводит консультацию и собирает анамнез. После этого определяет сколько банок ставить и куда

- Как часто можно делать хиджаму?

- При проблемах делаем хиджаму раз в 3-4 недели. Но есть такие хронические болезни как бесплодие, киста, простатит и т.д. при которых мы делаем раз в 2 недели, но не чаще. А для профилактики (то есть, если никаких проблем со здоровьем нет) хиджама делается раз в 3 или же раз в 6 месяцев.

- Сколько нужно делать хиджаму?

- Все индивидуально. Как практика показывает, оптимальное количество 3-4 процедуры.

- Много ли крови должно выходить?

- Выводить кровь больше, чем 200-300 мл. за 1 раз не рекомендуется. Лучше меньше, но чаще: тогда пользы для организма будет больше.

- Больно ли делать хиджаму?

- Это зависит от болевого порога. 10% людей с низким порогом боли чувствуют дискомфорт. За 6 летнюю практику еще никто не уходил не доделав процедуру из-за этого дискомфорта. А те, кто боялись сделать первый шаг, потом возвращались снова и снова.

- Где можно сделать хиджаму в Казани?

- В оздоровительном центре «Хиджама Аль Сихат». Мы работаем каждый день с 9:00 до 21:00, есть детские и взрослые направления работы. Находимся по адресу Ак. Сахарова, д. 25. Подробности можно узнать на сайте или по телефону 8(927)465-25-25.