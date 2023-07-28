Интересное в Казани
· Яна Крутовских

Хиджама в Казани: 8 самых популярных вопросов о кровопускании

Хиджама в Казани: 8 самых популярных вопросов о кровопускании

Подписаться в Telegram

Кровопускание – это, действительно, один из древнейших методов лечения. Испусканием «отравленной», «больной» крови много веков назад эскулапы лечили многие болезни. Хиджама как один из методов кровопускания получила свое наибольшее распространение в странах ближнего Востока. Из-за болезней сосудов, их сужения и зажимов органами и костными структурами, варикозного расширения вен, повышенного уровня сахара и «плохого» холестерина, малоподвижного образа жизни и неправильного питания происходит застой крови, который приводит к гипоксии и клеточному «голоданию». Хиджама является одним из методов устранения этого застоя и активизации выработки новой крови.

Представитель оздоровительного центра "Хиджама Аль Сихат" ответил на популярные вопросы.

- Как влияет хиджама на иммунитет?

- В повседневной жизни когда мы царапаемся, через повреждённую кожу в кровь попадают вирусы. Организм это понимает и в ответ начинает вырабатывать лейкоциты. Хиджама - это и есть та царапина, только полученная в стерильной обстановке. Поэтому во время хиджамы вырабатывается лейкоциты (иммунная система, по-другому говоря), но они не теряют силу на борьбу с вирусами, так-как при стерильной хиджаме они не попадают в кровь. Вот так и укрепляется иммунитет.

- Когда заживут насечки?

- Они закроются через 3-4 часа и уже можно сполоснуться в душе при необходимости. Через 3-5 дней их практически не будет видно. Через месяц исчезают полностью (если эти насечки делал хороший специалист).

- Сколько банок поставите?

- Очень много факторов влияет на количество банок. Перед процедурой специалист по хиджаме проводит консультацию и собирает анамнез. После этого определяет сколько банок ставить и куда

- Как часто можно делать хиджаму?

- При проблемах делаем хиджаму раз в 3-4 недели. Но есть такие хронические болезни как бесплодие, киста, простатит и т.д. при которых мы делаем раз в 2 недели, но не чаще. А для профилактики (то есть, если никаких проблем со здоровьем нет) хиджама делается раз в 3 или же раз в 6 месяцев.

- Сколько нужно делать хиджаму?

- Все индивидуально. Как практика показывает, оптимальное количество 3-4 процедуры.

- Много ли крови должно выходить?

- Выводить кровь больше, чем 200-300 мл. за 1 раз не рекомендуется. Лучше меньше, но чаще: тогда пользы для организма будет больше.

- Больно ли делать хиджаму?

- Это зависит от болевого порога. 10% людей с низким порогом боли чувствуют дискомфорт. За 6 летнюю практику еще никто не уходил не доделав процедуру из-за этого дискомфорта. А те, кто боялись сделать первый шаг, потом возвращались снова и снова.

- Где можно сделать хиджаму в Казани?

- В оздоровительном центре «Хиджама Аль Сихат». Мы работаем каждый день с 9:00 до 21:00, есть детские и взрослые направления работы. Находимся по адресу Ак. Сахарова, д. 25. Подробности можно узнать на сайте или по телефону 8(927)465-25-25.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Аномальные дожди, затопившие Москву, могут добраться до Татарстана? В Гидрометцентре рассказали к чему готовиться

Интересное в Казани

4 часа назад

Хиджама в Казани: 8 самых популярных вопросов о кровопускании

чем отмыть холодильник от плесени и запаха

Новости Татарстана

21 час назад

Срубная археологическая культура 17-16 вв. до н.э: в Татарстане нашли древние погребения

Новости Татарстана

день назад

Ни грамма молока, одна пальма: Роскачество назвало сыр, который не стоит покупать

реставрация ванн акрилом спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

6 часов назад

Останки, элементы костюма и даже наконечники стрел: в Татарстане обнаружили древние погребения

Новости Татарстана

22 часа назад

Будут подавать иск в суд: в Челнах разбираются с хозяевами установленных не по правилам кондиционеров

Лонгриды

3 часа назад

Как устроен мужской эскорт в Казани: «есть те, кто работает ради удовольствия и ставит низкий ценник»

Новости Казани

6 часов назад

Один уже работает в Москве: в Казани может появиться турецкий аналог IKEA
Новости Казани
день назад

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Будут приглашены команды из других стран: в Казани в 2024 году пройдут Игры БРИКС

Важное в РТ

2 часа назад

Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться

Интересное в Казани

41 минуту назад

Кулаком не испугаешь: как в Казани появилась команда “самых эмпатичных” ритуальных агентов

Важное в РТ

3 часа назад

Сбер первым на рынке заключил сделку предоплаты в индийской рупии

Новости Татарстана

4 часа назад

Растет с каждым годом: стало известно, где в РТ растет больше всего борщевика Сосновского
Экологами были отобраны пробы: в Альметьевске зафиксировали разлив нефти
Новости Татарстана
2 часа назад

Экологами были отобраны пробы: в Альметьевске зафиксировали разлив нефти

Новости Казани

4 часа назад

Выполняют ремонт тепловода: одну из дорог Казани частично перекроют до конца августа

Важное в РТ

4 часа назад

В Геленджике автоматизировали мониторинг системы водоснабжения

Новости Казани

4 часа назад

Трамвай столкнулся с автомобилем: в Казани остановлено движение электротранспорта из-за аварии
Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?