Город в городе: в Казани достроили жилой комплекс на 15 тысяч человек

Последний дом ЖК «Казань XXI век» готов! Строители сдали объект с опережением сроков на 1 год. Будущие жильцы уже начали получать ключи от своих новых квартир. Редакция выяснила, как начиналась история легендарного комплекса, и почему проект так полюбился казанцам.

Квартиры последнего дома в ЖК «Казань XXI век» были проданы еще до того, как дом был введен в эксплуатацию. Почему жилой комплекс привлек столько положительного внимания?

История XXI века

«Казань XXI век» — комплекс с историей, с особым девелоперским подходом. Проект стал символом современного строительства на казанском рынке недвижимости, ведь здесь “Ак Барс Дом” предлагал не просто жилье, а город будущего.

ЖК «Казань XXI век» начали застраивать в 2005 году — проект оказался необычного формата, не похожим ни на один другой, вспоминает первый заместитель генерального директора “АБД” Илья Лекарев.

“В каком-то смысле он символизировал начало эпохи принципиально нового подхода к жилой застройке: здесь впервые был применен концептуальный комплексный принцип, предполагающий появление инфраструктуры до строительства домов. Сначала продумывалось, чем будет наполняться жизнь нового микрорайона, как люди будут проводить здесь время и насколько комфортно им будет на территории жилого комплекса, а уже потом начиналось строительство домов. Жить в «Двадцать первом веке» хотели все”, — отметил Илья Лекарев.

За два десятилетия интерес к жилому комплексу не просто не ослабел, а усилился!

Безусловно, в этом заслуга “Ак Барс Дом”, которая постоянно адаптируется к новым запросам со стороны рынка, к изменяющимся стандартам и представлениям о том, каким должно быть комфортное жилье.

В ЖК проживают более 15 тысяч счастливых людей: около 4 тыс. детей ходят в лучшие школы на территории ЖК каждый день, более 1 тыс. малышей посещают современные детские сады. О том, как живется в знаменитом 21 веке, лучше всего расскажут сами жители.

Артур Абдулнасыров, 68 лет:

— В прошлом я бывший работник старого Казанского аэропорта, взлетная линия которого пролегала на месте сегодняшнего проспекта Камалеева. С Советским районом связана вся моя жизнь. Здесь мы встретились с супругой, создали семью, тут родились и выросли наши дети. Поэтому 10 лет назад, когда мы выбирали новую квартиру, хотелось найти ее в этом же районе. Тем более что «Казань XXI век» не только напоминает мне о молодости, но и здесь есть все, что важно для нас. А сейчас и подросший внук купил квартиру рядом с нами, и это очень удобно. Если нужно, мы всегда можем подстраховать: забрать правнуков из школы и детского сада, отвести на кружки.

“Действительно, жизнь в микрорайоне продумывалась так, чтобы было удобно каждому поколению, — добавляет руководитель отдела развития продукта компании «Ак Барс Дом» Инна Тарасова. — Для детей — это дворовые площадки, в шаговой доступности государственные и частные детские сады , школы, которые ориентируются на углубленное изучение отдельных предметов. Для молодых мам с колясками и для старшего поколения — тихие зоны для общения, где можно вечерами встречаться с соседями или прогуливаться по зеленым бульварам”.

Айгуль Салимзянова, 27 лет:

— Мы с семьей переехали в «Казань XXI век», когда я была подростком. У нас была большая четырехкомнатная квартира, где у каждого была своя комната. Мне нравилось, что в этом ЖК рядом с нами живут известные медийные личности — это и спортсмены, и артисты, и телеведущие. Можно просто выйти во двор и сделать селфи с кем-то из них, а потом показывать друзьям. Поэтому когда пришло время покупать квартиру для меня, я даже не выбирала, а сразу сказала родителям, что хочу жить только здесь. Так я переехала в свою однушку, и не жалею об этом! Неизменный спутник этого комплекса — свежий ветер, который я люблю за ощущение свободы.

В последний 29-ый дом, который только сдали, скоро начнут заселяться новые жильцы, и микрорайон обрастет новыми дружественными связями соседей. Дом сдали на год раньше срока, и это, безусловно, радость для новоселов: на целый год меньше нужно будет снимать квартиру или жить у родственников в ожидании собственного гнездышка.

Для тех, кто не успел в «Двадцать первый век»

Этот проект компании «Ак Барс Дом» безусловно знаковый, и даже легендарный. Основные принципы, наработанные застройщиком в «Казань XXI век», переносятся и на другие новые проекты. Например, при строительстве ЖК «Мой Ритм» по проспекту Победы применяется та же стратегия развития территории: сначала продумывается жизнь будущего новосела, как будут закрыты его ежедневные потребности в инфраструктуре (детские сады, школы, торговые и спортивные объекты, кафе), и только затем микрорайон начинает «обрастать» жилыми квадратными метрами.

У ЖК “Мой Ритм” высокая транспортная доступность: 6 остановок общественного транспорта, рядом основная городская магистраль — проспект Победы, в перспективе открытие новой станции метро. Особое внимание уделяется благоустройству. Сценарии для отдыха продуманы с учётом интересов всех жителей: игровые и спортивные площадки, гамаки и даже мини-кабинеты в собственном дворе в окружении зелени. Территорию комплекса объединяют прогулочные бульвары. Для велосипедистов организованы отдельные дорожки. Планируется строительство отдельного игрового парка с элементами национальной мифологии, где основным образом становится дракон Зилант.

Стройка в Моем Ритме идет полным ходом — построено 5 домов, два детсада и школа. Сейчас возводятся еще 4 дома и скоро ожидается старт продаж нового. Самые интересные планировки обычно раскупают в первые месяцы после старта продаж, поэтому, если вам приглянулся жилой комплекс и вы хотели бы рассчитать возможности для покупки квартиры, приходите в уютный офис «Ак Барс Дом». Вам подберут наиболее подходящую форму оплаты или ипотечную программу.

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