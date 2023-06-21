При подготовке к своему выпускному мелочей не бывает: платье, туфли, прическа, макияж – все важное! И все должно «работать» в комплекте, поскольку неудачный макияж способен перечеркнуть все усилия по подбору наряда. Если брать тенденции, то в 2023 году это натуральность, свежесть и утонченность, но – с эффектными акцентами.

Внешность у всех разная, вкусы разные, но всегда будут уместны несколько универсальных правил, которые подойдут к любому образу:

1. Первый и очень важный этап – подготовка кожи: так и тон ляжет идеально, и макияж продержится дольше. Тщательно очистите кожу, нанесите увлажняющий крем, а затем – базу-праймер от российского бренда ЮниLOOK: легкое средство с эффектом фотошопа уберет все несовершенства и не будет чувствоваться на коже.

2. Юные девушки в силу возраста могут позволить себе яркий макияж, но не забывайте золотое правило: делать акцент на чем-то одном. Если выбрали смелую красную помаду – глаза стоит лишь чуть-чуть подчеркнуть подводкой. Если предпочитаете яркие тени для век, то губы лучше сделать в стиле нюд.

3. Если вы выбрали нежный и романтичный образ на праздник, то идеальный вариант к нему – элегантный макияж в стиле нюд. Натуральные оттенки, тщательная растушевка и максимальная естественность – то, что нужно! Этим требованиям идеально отвечает серия от ЮниLook «Розовое золото», которая не только роскошной текстурой отличается, но и выглядит красиво. Приобрести ее можно в ближайшем «Галамарте» по очень приятной цене.

4. Если хочется немного эпатажа, то трендам есть что вам предложить: готический макияж в черных тонах – для фанаток «Уэнсдей», необычные графические стрелки в неоновых оттенках, стразы, которые, видимо, еще долго не выйдут из моды. Или влажные веки (достигаются простым бальзамом для губ).