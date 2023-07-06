Даже в высокий спрос, даже в пятницу вечером: теперь казанцы могут заказывать еду из ресторанов с бесплатной экспресс-доставкой
Спрос на сервисы по доставке готовой еды растет с каждым годом. В 2019 году потребность людей заказывать еду не превышала 69%. По данным анализа «СберМаркета», курьерские службы за последний год стали востребование на 118%.
Редакция пообщалась с читателями, чтобы выяснить: на что они обращают внимание при выборе доставки?
“Для меня очень важна оперативность. Я много работаю и у меня нет возможности ждать доставку часами. Особенно расстраивает, когда обещанные сроки доставки сдвигаются” – говорит Ирина.
“В первую очередь мне важны доступные цены, поэтому рестораны выбираю под свой бюджет. Но вот с доставкой так не получится, спрос диктует свои условия и порой цена за доставку обеда примерно равна самому обеду” – пишет Иван.
В конце 2022 года у СберМаркета появилась услуга: «доставка готовой еды из ресторана».
Главное отличие от всех сервисов – бесплатная экспресс-доставка за 30 минут. Также они сотрудничают с 500 ресторанами по всей стране и имеют обширный спектр разнонациональных блюд.
Жители Казани могут не выходя из дома ощутить на себе все прелести азиатской, европейской и других кухонь. Привычные нам бургеры, твистеры, стрипсы, баскеты крыльев, картофель и снеки, суши роллы, пицца, национальные блюда. И ещё много того, что может прийтись по душе.
Откуда доставят?
Доставку можно оформить как из ресторанов, расположенных отдельно, так и в торговых центрах. Сотрудники ресторанов собирают заказы и передают курьеру СберМаркета. Далее он отправляется к вам на адрес со специальным термобоксом – так ваша еда будет не только вкусной, но и горячей.
Как оформить заказ?
- Скачать приложение или зайти на сайт СберМаркета
- Выбрать понравившиеся вам позиции и оплатить
- В течение 30 минут курьер бесплатно привезет ваш заказ!