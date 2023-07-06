Спрос на сервисы по доставке готовой еды растет с каждым годом. В 2019 году потребность людей заказывать еду не превышала 69%. По данным анализа «СберМаркета», курьерские службы за последний год стали востребование на 118%.

Редакция пообщалась с читателями, чтобы выяснить: на что они обращают внимание при выборе доставки?

“Для меня очень важна оперативность. Я много работаю и у меня нет возможности ждать доставку часами. Особенно расстраивает, когда обещанные сроки доставки сдвигаются” – говорит Ирина.

“В первую очередь мне важны доступные цены, поэтому рестораны выбираю под свой бюджет. Но вот с доставкой так не получится, спрос диктует свои условия и порой цена за доставку обеда примерно равна самому обеду” – пишет Иван.

В конце 2022 года у СберМаркета появилась услуга: «доставка готовой еды из ресторана».

Главное отличие от всех сервисов – бесплатная экспресс-доставка за 30 минут. Также они сотрудничают с 500 ресторанами по всей стране и имеют обширный спектр разнонациональных блюд.

Жители Казани могут не выходя из дома ощутить на себе все прелести азиатской, европейской и других кухонь. Привычные нам бургеры, твистеры, стрипсы, баскеты крыльев, картофель и снеки, суши роллы, пицца, национальные блюда. И ещё много того, что может прийтись по душе.

Откуда доставят?

Доставку можно оформить как из ресторанов, расположенных отдельно, так и в торговых центрах. Сотрудники ресторанов собирают заказы и передают курьеру СберМаркета. Далее он отправляется к вам на адрес со специальным термобоксом – так ваша еда будет не только вкусной, но и горячей.

Как оформить заказ?