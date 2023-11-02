Решение построить свой дом наталкивает на важный выбор: заказать у компании "под ключ", работать с прорабом и бригадами или же строить своими силами. У каждого варианта есть свои риски и своя выгода. В чем их плюсы и минусы, как не допустить ошибки при самостоятельном строительстве и как не прогореть в работе с бригадами и компаниями – об этом для читателей ProKazan рассказал Артур Хабибуллин, основатель строительной компании "Иман".

- Можно ли построить дом самостоятельно и насколько это сложно? Какие существуют риски и преимущества самостоятельного строительства?

- Построить дом самостоятельно, естественно, можно, но только если хорошо в этом разбираться. Для меня, как для человека с 15-летним опытом в данной сфере, ничего сложного в этом нет. Но далеко не каждый планирующий строить дом человек обладает таким опытом и навыками.

Артур Хабибуллин, основатель строительной компании "Иман"

Многие привыкли делать "как у соседа". Однако есть ряд факторов, на которые обязательно нужно обратить внимание, если вы решили строить дом сами:

Поиск земельного участка. Место, где будут возводить ваш дом, должно быть надежным и проверенным, поэтому геологические изыскания, которые включают анализ местности, в том числе грунта, крайне важны.

Создание проекта. Многие не так хорошо представляют конечный результат их дома - все зависит от насмотренности. Некоторые приходят с готовым проектом, который нужно затем исправлять. Но есть и те, кто четко знает, чего они хотят и как.

Планирование этапов строительства. Точно продуманный план и график работ заметно облегчает и ускоряет процесс возведения дома.

- Какие ошибки часто допускаются при самостоятельном строительстве дома?

- Самые частые ошибки люди делают в том, что на виду:

1. Неточности и ошибки в замерах и расчетах. Ширина коридора, высота потолков и многие другие измерения должны быть максимально точными и правильно подобранными. Тут без специалистов не обойтись, к тому же нормативы строительства жилья ежегодно корректируются.

2. Неправильно выбранное место. Я уже отметил важность проведения геологических изысканий, но, помимо этого, есть и специфика ландшафта, возможное влияние погодных условий и так далее.

3. Некорректно уложенный фундамент. К примеру, еще 5 лет назад никто толком не знал, какой должна быть его структура. Сегодня же фундамент вибрируют во время укладки специальным оборудованием, тем самым уплотняют его после укладки.

Артур Хабибуллин, основатель строительной компании "Иман"

4. Неподходящие утеплители для стен. Допустим, человек выбирает для этого пенопласт – выгодный по деньгам. Затем в стенах он образует сырость и плесень. Сегодня специалисты знают другие, более оптимальные варианты.

5. Ошибка в подборе оконного профиля. Обыватели могут и не знать, что окна могут быть разной толщины, отличаться по количеству камер. Они выбирают бюджетный вариант, в результате, дома недостаточно тепло.

- Какую роль играют строительные бригады в процессе строительства? Чем они отличаются от других вариантов? Какие существуют риски и преимущества?

- Я не видел человека, который делал бы все своими руками. А строительные бригады я разделяю на 3 группы:

"Дикари". Работают сами по себе, без юридического лица: это может быть бригада кровельщиков, каменщиков. Они не привязаны ни к одной строительной компании. Узкоспециализированы, предлагают низкую стоимость услуг. Однако их профессионализм часто желает оставлять лучшего.

Индивидуальные предприниматели. Здесь заведуют прорабы – люди, которые смогли организовать несколько постоянных бригад. Прораб берет на себя ответственность за поиск рабочих и за оплату.

Строительные компании – высокоорганизованная группа людей, где, помимо обычных рабочих, есть свои брокеры, технологи и так далее. Предлагают строительство домов под ключ.

Главный риск работы напрямую с бригадами – это отсутствие гарантий. Они сделали работу, получили деньги и уехали. В случае обнаружения ошибок, вероятно, устранять их они не примчатся.

ИП стараются ответственно подходить к выполнению заказов, но мелкие нюансы, к примеру, транспортировку нехватающего материала они не перекрывают. Гарантии есть, но не такие большие.

Что касается строительных компаний, у них уже есть какой-то бренд. Все делают в одном окне, под ключ. Они берут ответственность за качественное выполнение работ. Гарантии у них внушительные, ведь компания переживает за свое имя и репутацию: она скорее попытается вернуть вам деньги или устранить ошибки за свой счет, чем доводить дело до суда.

Зачастую, экономя деньги, люди покупают риск. Вы не дом берете дешевле, а вероятность того, что он развалится или будет непригоден для жизни.

Артур Хабибуллин, основатель строительной компании "Иман"

- Допустим, бригадиры сдали объект, но он не соответствует заданному плану. Есть ли у группы рабочих гарантии после окончания работ?

- Если вы составили договор с ИП, но не получили желаемого результата, то можно довести дело до суда. Вы его выиграете, однозначно. Однако деньги вам, скорее всего, вернуть не смогут.

Хороший показатель гарантии качества – это большая занятость специалистов, высокий спрос на них. Те, кто выполняет работу на совесть, заняты на месяцы вперед, будь то отдельные рабочие, бригады или компании. Плохие или не самые достоверные показатели – это сайты компаний или ресурсы по подбору специалистов, например, Авито. Также никто не отменял сарафанное радио – выбор рабочих или компании по рекомендациям является довольно надежным способом.

Минимизировать риски, работая с отдельными бригадами, невозможно. Если хотите качественный результат, нужно нанимать команду специалистов. На доверии работать – себе вредить.

- Бытует мнение, что самостоятельное строительство дома или работа с бригадой - это довольно дешевый путь. Тогда как сотрудничество со строительной компанией доступно лишь за ощутимо увеличенную цену? Рассудите этот спор.

- Рассуждать нечего – я полностью согласен с этим. Строительная компания обойдется ощутимо дороже, тем более с нестабильным курсом валют и подорожанием материалов. Это опять же ситуация с покупкой риска: выбирая вариант подешевле, вы обрекаете себя на дополнительные траты. Человеку, который не знает нюансов строительства дома, лучше переплатить в самом начале и обратиться в компанию.

- Что может предложить строительная компания своим клиентам?

1. Телефонная консультация. Наша задача – выявить проблему человека, который к нам обратился. У кого-то уже есть готовый проект, а кто-то только на стадии покупки участка. Обозначив проблему, мы предлагаем пути решения. Даже если окажется, что мы по ряду причин не можем оказать услугу, мы направляем человека к своим партнерам, к тем, кто действительно эту проблему решит.

2. Составление и разбор плана строительства. Мы продумываем каждый этап работ, начиная с оформления ипотеки, заканчивая отделкой.

3. Строительство. Нашим клиентам обеспечена консультация на всех этапах, разъяснение видов работ, способа выполнения, а также полный отчет. По запросу и по возможности обеспечиваем видеонаблюдение на объектах.

4. Обсуждаемый бюджет. Фиксированной платы сейчас практически нет. В нынешнее время это трудно и не всегда целесообразно. Если же фиксировать, то нужно закладывать сверхприбыль, потому что себестоимость при строительстве объектов постоянно меняется – но, если честно, только повышается.

Строительная компания "Иман"

В отличие от отдельных бригад, компания составляет смету, благодаря которой можно иметь представление об общем бюджете. Бригада таких данных и расчетов не предоставляет.

5. Гарантированные простота и безопасность. Человек не тратит время и нервы, контролируя каждый шаг строительства, а также избавляет себя от моральной и физической нагрузки. Получив достроенный дом, клиент получает безопасность, ведь над ним работали специалисты.

Артур Хабибуллин подчеркнул, что при выборе строительной компании нужно съездить хотя бы в несколько из них, пообщаться, изучить кейсы. У компаний с репутацией всегда будет довольно большое и внушительное портфолио.

- Какие рекомендации вы можете дать читателям, которые задумываются о строительстве?

- Во-первых, нужно железно определиться строить здесь и сейчас, не откладывать. Поверьте, на рынке недвижимости, в частности, в строительстве домов дешевле ничего не становится. Также следует точно определиться с участком для возведения дома.

Если человек решился на самостоятельное строительство с привлечением рабочих, то бригады нужно обязательно проверить – расспросить, взять рекомендации. Еще лучше – брать расписки с частных бригад.

Также не стоит забывать про консультацию со специалистами – архитекторами, геологами, строителями.