В деле о травмированном в Татарстане младенце появился подозреваемый
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В деле о травмированном младенце в Татарстане появился подозреваемый. Напомним, что за жизнь ребенка сейчас сражаются врачи в Казани. Семимесячного малыша из Камско-Устьинского района доставили в тяжелом состоянии. Дело взято на контроль лично главой СКР Александром Бастрыкиным.
Уголовное дело возбудили против 21-летней матери малыша, сообщает республиканский Следком. Ее подозревают в нанесении тяжелых черепно-мозговых травм маленькому сыну.
Мать объяснила травмы падением с кровати. Правоохранители задержали подозреваемую. На данный момент расследование дела продолжается.