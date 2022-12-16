В деле о травмированном в Татарстане младенце появился подозреваемый

В деле о травмированном младенце в Татарстане появился подозреваемый. Напомним, что за жизнь ребенка сейчас сражаются врачи в Казани. Семимесячного малыша из Камско-Устьинского района доставили в тяжелом состоянии. Дело взято на контроль лично главой СКР Александром Бастрыкиным.

Уголовное дело возбудили против 21-летней матери малыша, сообщает республиканский Следком. Ее подозревают в нанесении тяжелых черепно-мозговых травм маленькому сыну.

Мать объяснила травмы падением с кровати. Правоохранители задержали подозреваемую. На данный момент расследование дела продолжается.