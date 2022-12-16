Происшествия
· Служба новостей

В деле о травмированном в Татарстане младенце появился подозреваемый

В деле о травмированном в Татарстане младенце появился подозреваемый

Фото: dzen.ru

В деле о травмированном младенце в Татарстане появился подозреваемый. Напомним, что за жизнь ребенка сейчас сражаются врачи в Казани. Семимесячного малыша из Камско-Устьинского района доставили в тяжелом состоянии. Дело взято на контроль лично главой СКР Александром Бастрыкиным.

Уголовное дело возбудили против 21-летней матери малыша, сообщает республиканский Следком. Ее подозревают в нанесении тяжелых черепно-мозговых травм маленькому сыну.

Мать объяснила травмы падением с кровати. Правоохранители задержали подозреваемую. На данный момент расследование дела продолжается.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

3 часа назад

Мужчина похитил беременную женщину, привязал к кровати и насиловал ее три недели

Редакция помогает

день назад

Стало известно, какие подарки заслуживают казанцы в 2023 году

Нужна помощь в подготовке к ЕГЭ? Курсы в онлайн школе Турбо

Происшествия

20 часов назад

"Младшему сыну еще нет двух лет": в Татарстане простились с еще одним погибшим на Украине мобилизованным - Сергеем Софьиным

Редакция помогает

3 дня назад

Ночная Казань: где молодым танцевать на барных стойках, а людям по-старше посидеть с уютом

Профи - цена репетитор по математике

Происшествия

21 час назад

В Татарстане простились с 22-летним Ильшатом Зариповым, погибшим в зоне СВО на Украине

Новости мира

день назад

"Судный день" для Украины: Россия в ближайшее время пойдет в крупное наступление

Происшествия

14 часов назад

"Искупил вину кровью": в Татарстане простились с бойцом ЧВК, который ранее сидел за нападение на инкассаторов

Новости мира

день назад

Солдаты кончаются, пушечное мясо перемолотили в фарш: на Украине задумались о новой мобилизации после Нового года

Общество

день назад

Уйма народу: хакеры вскрыли данные и назвали число бойцов ВСУ, которые погибли, но числятся пропавшими без вести
Происшествия
7 минут назад

В деле о травмированном в Татарстане младенце появился подозреваемый

В деле о травмированном в Татарстане младенце появился подозреваемый

Экономика

37 минут назад

Сотрудники татарстанского Сбера успешно сдали Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

Редакция помогает

18 часов назад

"Мама, хочу еще!": казанские родители поделились любимыми развлечениями своих детей

Новости России

2 часа назад

В России стали известны даты проведения ЕГЭ в 2023 году

Здоровье

2 часа назад

The New York Times: коронавирус может передаваться даже после смерти, «как в кино про зомби»
В Татарстане Верховный суд уменьшил срок бывшему начальнику казанской колонии № 19 Тазееву

Здоровье

3 часа назад

Жители Татарстана могут заказывать лекарства онлайн с доставкой на дом

Новости мира

9 часов назад

Глава Офиса Зеленского назвал причину, по которой Россия "растягивает" фронт

Экономика

18 часов назад

Русский миллиардер из-за санкций решил купить два Maybach — один на запчасти
Входит в комнату и все взгляды на нее: казанским девушкам раскрыли секрет, как привлекать внимание без флирта