Ревнивый мужчина избил беременную любовницу, побрил ее налысо и полил зеленкой: "Слышишь, животное?"

Житель Красноярска заподозрил свою беременную любовницу в измене, избил, побрил налысо и полил зеленкой. Последствия издевательств ревнивец сам снял на видео, которое публикует Telegram-канал Kras Mash.

Женщина сидит на стуле, мужчина снимает последствия издевательств и обращается к подруге не иначе как "ты, животное".

По информации издания, несколько раз судимый мужчина решил проверить любовницу и написал ей с незнакомого номера с предложением встретиться. По словам россиянки, она распознала его намерения и решила подыграть, однако в назначенный день преступник напал на женщину с ножом и затащил в квартиру.

Известно, что пострадавшая ждет второго ребенка от бывшего мужа и сейчас находится на 17-й неделе беременности. С избившим ее мужчиной женщина встречалась полтора месяца.