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Зарплатная карта: инструкция по применению

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В жизни всегда есть место внезапным расходам, которые превышают запланированный бюджет. Но у тех, кото получает зарплату на банковские карты, есть очевидные преимущества. Наша редакция направила запрос в татарстанское отделение Сбербанка, чтобы разобраться в выгоде зарплатных карт.

Онлайн сервис расчетных листков

Эксперты банка рассказали, что участникам зарплатных проектов стали доступны расчетные листки в онлайн режиме. Таким образом сотрудник может в любой момент посмотреть расчетный листок в личном кабинете зарплатного клиента в мобильном приложении СберБанк Онлайн, он находится в разделе "Поступления". Работодатель избавлен от необходимости распечатывать данные на бумаге и организовывать их передачу сотрудникам. Процедура максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс СберБизнес. После этого сотрудникам приходят push-уведомления. Новая услуга бесплатна и для компаний, и для сотрудников.

Статус карты "зарплатная"

Сегодня жители республики имеют возможность самостоятельного перевода своих дебетовых банковских карт в статус "зарплатная". Так по словам экспертов, имея банковскую карту, при помощи мобильного приложения СберБанк Онлайн, можно стать клиентом-участником зарплатного проекта Сбера. Для самостоятельного переоформления статуса и функционала карты клиенту достаточно зайти в приложение банка, сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления зарплаты на банковскую карту банк подтвердит новый статус карты через СМС-уведомления.

Разумеется, это еще не все преимущества зарплатных карт. В следующих публикациях мы познакомим вас с другими возможностями.

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