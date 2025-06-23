Туризм в России продолжает развиваться, играя важную роль в экономике и укреплении патриотических настроений. Эксперты считают, что власти должны поддерживать рост интереса граждан к путешествиям по своей стране. Однако два года подряд камчатские власти закрывают доступ к Мутновскому вулкану, что вызывает критику как непатриотичное решение.

Внутренний туризм набирает популярность, что подтверждается ростом числа туристов в разных регионах. По данным исследования, в некоторых областях количество туристов увеличилось на 11-20%. Путешествия по России стали важным инструментом формирования патриотизма. Заместитель руководителя Росмолодёжи Павел Абрамов отметил, что такие поездки помогают людям гордиться своей Родиной.

Камчатка, известная своими вулканами и природой, была одним из самых популярных туристических направлений. Однако, как сообщает Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР, власти региона не уделяют должного внимания развитию инфраструктуры для туристов. Старый авиапарк, нехватка инвестиций и закрытые природные объекты, такие как Мутновский вулкан, создают препятствия для привлечения гостей.

Закрытие Мутновского вулкана, одного из самых известных туристических объектов Камчатки, стало ощутимым минусом для региона. Эксперт считает, что вместо закрытия природных объектов власти должны работать над улучшением инфраструктуры и обеспечением безопасности, чтобы туристы могли безопасно посещать эти уникальные места.

Арутюнов подчеркнул, что настоящий патриотизм заключается в заботе о родных местах, их развитии и сохранении, чтобы граждане могли гордиться своей страной и приглашать других. Развитие внутреннего туризма помогает людям лучше понимать и ценить культуру и природу своей страны. Камчатка, как и другие знаковые регионы России, должна быть доступной для всех.

Источник: business-magazine.online.