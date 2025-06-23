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Новая технология помогает контролировать диабет с помощью виртуальной симуляции

Разработана новая система для улучшения контрол...

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Учёные из Университета Вирджинии усовершенствовали искусственную поджелудочную железу, которая теперь адаптируется к изменениям в организме и позволяет тестировать настройки лечения в виртуальной лаборатории. Технология Adaptive Biobehavioral Control (ABC) позволяет пациентам увеличить время в целевом диапазоне сахара и снизить уровень гликированного гемоглобина.

Система корректирует алгоритмы раз в две недели, учитывая изменения в обмене веществ, и даёт возможность пользователям проверять изменения в дозировках и режиме с помощью цифрового двойника — компьютерной модели их организма. Это даёт возможность тестировать изменения без риска для здоровья.

По результатам исследования, участники улучшили контроль сахара и снизили риск осложнений. Технология решает проблемы скачков сахара и улучшает персонализацию лечения. Однако, пока неясно, как система будет работать при длительном применении.

Источник: Innovanews

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