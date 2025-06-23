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На глубине 2,6 тысячи метров найден загадочный затонувший корабль

У берегов Франции в Средиземном море были обнар...

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У берегов Франции в Средиземном море были обнаружены остатки старинного корабля, затонувшего в XVI веке при загадочных обстоятельствах. Операция по поиску судна проводилась Военно-морскими силами Франции. Гидролокатор обнаружил крупный объект на дне, после чего была опущена камера, которая передала изображение старинного корабля.

Кораблекрушение произошло у юго-восточного побережья Франции, недалеко от города Сен-Тропе на Лазурном побережье. Специалисты определили, что это было торговое судно длиной около 30 метров и шириной 7 метров. Оно находится на глубине 2600 метров, что делает его затопление самым глубоким среди известных кораблекрушений у французских берегов.

Трюмы судна были заполнены керамической посудой и металлическими прутами. Кроме того, были найдены две кастрюли, шесть пушек и якоря, и, как отмечают археологи, грузы находятся в хорошем состоянии. Причины гибели корабля остаются неясными. Возможно, судно перевернулось, но точно установить причину гибели не удается. Особенно загадочным является тот факт, что кормовая часть трюма оказалась совершенно пустой, что необычно для торговых судов того времени.

Источник: lenta.ru

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