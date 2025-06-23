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Онкологи Татарстана впервые удалили почку с опухолью с помощью робота

В Татарстане онкологи впервые удалили почку с о...

Фото: Республиканский клинический онкологический диспансер

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В Республиканском онкодиспансере Татарстана прошла первая операция по удалению почки с злокачественной опухолью с использованием роботизированной хирургической системы. Пациентом стал 47-летний мужчина, у которого образование было обнаружено после КТ и подтверждено биопсией.

Операция была проведена с минимальными разрезами и низким уровнем травматичности, что способствовало быстрому восстановлению пациента. Уже на четвертые сутки его выписали из больницы.

Специалисты отметили, что это важный шаг в развитии урологической онкологии в республике.

Источник: tatar-inform.ru

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