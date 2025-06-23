Онкологи Татарстана впервые удалили почку с опухолью с помощью робота
Фото: Республиканский клинический онкологический диспансер
В Республиканском онкодиспансере Татарстана прошла первая операция по удалению почки с злокачественной опухолью с использованием роботизированной хирургической системы. Пациентом стал 47-летний мужчина, у которого образование было обнаружено после КТ и подтверждено биопсией.
Операция была проведена с минимальными разрезами и низким уровнем травматичности, что способствовало быстрому восстановлению пациента. Уже на четвертые сутки его выписали из больницы.
Специалисты отметили, что это важный шаг в развитии урологической онкологии в республике.
Источник: tatar-inform.ru
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