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Почти треть россиян старше 35 лет защищает свои гаджеты от слежки

Около трети россиян старше 35 лет заклеивают ка...

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Около трети россиян старше 35 лет заклеивают камеры на своих гаджетах, согласно исследованию, представленному директором Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимиром Зыковым в интервью «Вечерней Москве». Опрошенные старше 17 лет отмечают, что закрывают камеры на телефонах и компьютерах, при этом среди молодежи это поведение встречается реже.

Эксперты поясняют, что использование камер на устройствах не является главной угрозой, так как камеры требуют активации приложениями, а их использование со стороны государственных структур для слежки за обычными пользователями крайне маловероятно. Более серьезной угрозой считают слежку со стороны владельцев приложений, которые отслеживают поведение пользователей для подбора рекламы. Операционные системы, такие как Android и iOS, принадлежат американским компаниям, что повышает риски сбора данных для нужд США.

Источник: Life.ru

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