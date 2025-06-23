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Татарстан компенсирует нехватку энергии с помощью ветра

К 2029 году в Буинском районе Татарстана зарабо...

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К 2029 году в Буинском районе Татарстана заработает первая ветроэлектростанция мощностью 262,5 МВт. Проект реализует компания «Уралэнергосбыт», которая уже провела все необходимые замеры и согласования, а также начала покупку земли под ветрогенераторы.

Ранее попытки запустить подобные проекты предпринимали инвесторы из Европы, но из-за геополитических изменений инициативу подхватили российские компании. Сейчас проектом занимается «Форвард Энерго», бывшее подразделение финской Fortum, ныне под управлением Росимущества. Одним из ключевых акционеров стал «Газпром энергохолдинг».

Поддержка проекта обеспечена программой ДПМ ВИЭ, предполагающей повышенный тариф при соблюдении условий локализации. Татарстан планирует создать собственное производство компонентов ВЭУ и компетентностный центр по ветроэнергетике при участии «Силовых машин».

По оценке Минпромторга РТ, в республике есть потенциал для выработки до 1,2 ГВт энергии из ветра. Район строительства выбран из-за благоприятных природных и инфраструктурных условий. Проекты ВИЭ, как считают эксперты, снизят зависимость региона от углеводородов, повысят экологичность и устойчивость энергетики.

Хотя строительство ветропарков требует крупных инвестиций, такие вложения окупаются за 5–10 лет за счёт экономии топлива. В России уже действует несколько подобных объектов, и к 2035 году планируется построить ещё около 5 ГВт, сообщает KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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