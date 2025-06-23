Польские СМИ сообщили, что корабль-призрак, стоявший в порту Гдыни, наконец покинул его. Корабль «Хатанга» был вывезен из Польши, сообщает Gazeta.Pl.

Заместитель министра инфраструктуры Польши Аркадиуш Марчевка отметил в социальных сетях, что теперь "русский хлам" больше не представляет угрозы для безопасности судоходства. Корабль, который стоял в порту с 2017 года, отправился в Данию, где его разрежут на металл.

Марчевка подчеркнул, что, в отличие от предыдущего правительства, нынешние власти действуют решительно и эффективно. Он заявил, что за годы правления прежних властей ситуация оставалась без изменений, и корабль продолжал стоять в порту.

«Тупик преодолен, мы выбрасываем российское судно „Хатанга“ из порта Гдыня!» — написал министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

Корабль «Хатанга» долго ржавел в порту и должен был покинуть его 18 июня, но погодные условия помешали его отбытию. В итоге он отправился в свой последний рейс в четверг вечером.

Источник: eadaily.com.