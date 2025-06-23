Ливневки Казани на грани: как город борется с подтоплениями?

В мэрии Казани рассказали о состоянии ливнёвок в городе

Казань, как и многие другие крупные города России, сталкивается с проблемой подтоплений во время сильных дождей. Причина кроется в том, что система ливневых канализаций в городе не всегда справляется с объемами воды, которые приходят во время дождевых осадков. Это приводит к затоплению улиц, затруднению движения, а также повышению риска повреждения имущества и инфраструктуры.

Проблема ливневых канализаций в Казани

Основная проблема заключается в том, что в некоторых районах города ливневые канализации не могут справиться с высокой интенсивностью осадков. Улицы, по которым часто вода просто не успевает уйти, а скапливается в низинах, становятся настоящими озерами, что серьезно мешает повседневной жизни горожан.

Одним из наиболее проблемных участков являются такие улицы, как Техническая, П. Витера, К. Тинчурина, Несмелова, Декабристов и Павлюхина, особенно в районе дома №108а, об этом сообщили корреспонденту PROKAZAN в мэрии города. Во время сильных дождей эти улицы часто оказываются под водой, что затрудняет движение как пешеходов, так и автотранспорта. Зачастую вода даже затапливает подвалы жилых домов и магазинов, что может привести к повреждению имущества и серьезным финансовым потерям для владельцев.

Меры, предпринимаемые для решения проблемы

Мэрия Казани осознает проблему и предпринимает шаги для ее решения. В частности, на базе МУП «Городское благоустройство» сформированы круглосуточные аварийные бригады, которые обеспечены специализированной техникой, необходимой для устранения последствий подтоплений. Эти бригады могут оперативно реагировать на возникающие проблемы и проводить мероприятия по откачке воды, очистке ливневых решеток и других элементов канализации.

Автор фото: МЧС РФ

«В целях исключения подтопления территории принимаются меры по обеспечению пропускной способности ливневых трубопроводов, очистке дождеприемных решеток от смыва скоса травы, мусора, грязи и откачке стоков», - рассказали нашему корреспонденту в мэрии города.

Кроме того, «эксплуатирующей организацией регулярно проводятся обследования сетей ливневой канализации г.Казани». Для улучшения пропускной способности ливневых каналов проводятся «комплекс мероприятий по гидродинамической промывке ливневых трубопроводов, очистке колодцев и сетей от случайного мусора и загрязнения».

Также выполняются работы по текущему содержанию сетей ливневой канализации, такие как «откачка стоков, промывка трубопроводов, ремонт колодцев, устранение провалов и пр.

Сложности и ограничения

Тем не менее, несмотря на все усилия, проблемы с ливневой канализацией в Казани сохраняются. В частности, как отмечают специалисты, на данный момент Исполнительный комитет города не является заказчиком работ по установке или строительству капитальных сооружений, таких как новые ливневые коллекторы или насосные станции. Это означает, что работа по решению проблемы зачастую ограничивается лишь обслуживанием существующей инфраструктуры.

Автор фото: МЧС РФ

Как можно помочь?

Если вы столкнулись с подтоплением в Казани или заметили, что ливневые каналы не справляются с большим объемом воды, вы можете обратиться в диспетчерскую службу «Городского благоустройства». Для оперативного реагирования на ситуацию можно позвонить по телефону 555-07-96.

«Проблемы с ливневыми канализациями требуют комплексного подхода и тесного взаимодействия всех городских служб для обеспечения комфортных и безопасных условий для горожан», - рассказали в мэрии.

Важным моментом является то, что обращения также можно отправлять через несколько официальных онлайн-платформ: Интернет-приемную официального портала органов местного самоуправления города Казани, ГИС «Народный контроль», ГИС «Платформа обратной связи» и систему «Инцидент-менеджмент». Эти платформы позволяют горожанам оперативно сообщать о проблемах, а местным властям — быстро реагировать на возникающие ситуации.

Что дальше?

Предстоящие меры и работы по улучшению работы ливневых канализаций Казани должны помочь улучшить ситуацию с подтоплениями в городе. Однако для решения проблемы в долгосрочной перспективе необходимо учитывать не только текущие работы по обслуживанию существующей инфраструктуры, но и создание новых объектов, которые смогут справляться с увеличивающимися объемами воды.