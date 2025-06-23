В Египте россияне массово отравились арбузами

В Хургаде несколько десятков российских туристов обратились в больницы после отравления арбузами. В течение недели отдыхающие из различных отелей с одинаковыми симптомами искали медицинскую помощь. Все пациенты были диагностированы с отравлением арбузами, и, по мнению врачей, причиной могла стать высокая концентрация нитратов в арбузах, продаваемых на местных рынках и подаваемых в отельных ресторанах.

Среди пострадавших — гости отелей Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort. Все они сообщают, что на следующий день после употребления арбуза у них появилась температура до 38 градусов, а также сильная рвота. Взрослые перенесли отравление легче, чем дети, и больше всего обращений было от семей с детьми.

В больницах туристам оказывают необходимую помощь: берут анализы крови, ставят капельницы с глюкозой, выдают антибиотики и запрещают пить воду. Если на следующий день симптомы исчезают, пациентов выписывают.

Источник: altapress.ru