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Учёные из МФТИ исследуют влияние плюма Лены на Арктику

Плюм реки Лены достиг Чукотского моря и приблиз...

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Учёные из МФТИ и Института океанологии РАН исследовали поведение пресной воды, которая поступает в Восточную Арктику от реки Лены. Согласно их исследованию, ускоренное таяние льдов и усиление ветров способствовали усилению опреснения морской поверхности. В последние годы эта пресная водная масса стала распространяться на новые участки, и теперь она достигла расстояния в 1300 км от Северного полюса. В частности, в восточной части Арктики пресная вода уже дошла до Чукотского моря, что может повлиять на его экосистему.

Наблюдения показали, что слой пресной воды, образующийся у устья Лены, с каждым годом охватывает всё большие площади. Этот плюм стал стабильной частью водной поверхности в Восточной Арктике. Александр Осадчиев, руководитель Лаборатории арктической океанологии МФТИ, отметил, что такое расширение пресной воды создаёт верхний слой, который способствует ускоренному образованию льда зимой. Это может повлиять на скорость таяния ледяного покрова и на изменения в пищевых цепочках, так как пресноводные виды могут занять место ледовых сообществ фитопланктона.

Северный Ледовитый океан теряет лёд примерно на 12% за десятилетие, что приводит к его быстрому нагреву, особенно в морях российской Арктики. В последние годы в Восточной Арктике, включая море Лаптевых и Восточно-Сибирское море, регулярно наблюдаются большие незамерзающие участки.

Опреснённый слой в Восточной Арктике образуется за счёт рек — Лены, Колымы, Индигирки, Хатанги, Оленёка — и талых вод от таяния морского льда. Толщина этого слоя обычно составляет 10–20 метров. Поскольку река Лена вносит наибольшее количество пресной воды, его часто называют плюмом Лены.

Сотрудники МФТИ, Института океанологии РАН и Центра морских исследований МГУ проанализировали спутниковые и экспедиционные данные, чтобы отслеживать формирование и движение этого речного плюма.

Сокращение ледяного покрова в морях Восточной Арктики привело к тому, что ветер стал воздействовать на поверхность воды, включая плюм, дольше. Это способствовало тому, что пресная вода начала распространяться значительно дальше от устья реки. В 2019 году её зафиксировали у острова Врангеля и в Чукотском море, а также на севере до 78° северной широты, что является рекордным результатом. Площадь плюма в том году составила 870 тысяч км².

Моделирование климата предсказывает, что в будущем лёд будет продолжать таять, а ветры в тёплый сезон усилятся. Это может привести к тому, что такие случаи, как в 2019 году, станут более частыми, и пресная вода будет достигать Берингового пролива и даже приблизится к Северному полюсу.

Учёные продолжают мониторинг динамики плюма, используя спутники и экспедиции. Основное внимание уделяется исследованию взаимодействия между ветровыми процессами, состоянием льда и движением пресной воды, чтобы оценить возможные изменения в экосистеме Арктики.

Источник: naked-science.ru

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