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В Татарстане выросла популярность автотуризма

Татарстанцы стали активнее путешествовать в Мос...

Фото: пресс-служба МегаФона

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Татарстанцы стали активнее путешествовать в Москву на автомобилях. Этим летом количество жителей республики, которые добираются до столицы по новой трассе М-12 «Восток», увеличилось на 30% по сравнению с весенними месяцами и на 88% — с зимним периодом 2024 года. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе обезличенной информации с базовых станций, расположенных вдоль новой магистрали, соединяющей Москву и Казань.

Пик поездок пришелся на 13‑14 июля — первые солнечные выходные месяца, а также недавно минувшие 27-28 июля. В пути пассажиры предпочитают смотреть видео и общаться в мессенджерах и соцсетях. Самое популярное приложение для обмена сообщениями в дороге — Telegram, для просмотра новостей друзей — «ВКонтакте». На каждый из этих сервисов приходится по 10% всего интернет-трафика путешественников.

Чтобы у автотуристов был доступ в интернет на всем протяжении пути, МегаФон ввел в эксплуатацию порядка 20 телеком-объектов на татарстанском участке дороги от границы с Чувашией до села Шали в 43 км от Казани. Оператор установил базовые станции на специальных сооружениях высотой от 40 до 50 метров для наибольшего радиуса покрытия. Телеком‑объекты дополнительно оснащены аккумуляторными батареями, которые смогут поддержать работоспособность объектов в случае нештатных ситуаций.

«После установки оборудования максимальная скорость передачи данных на автобане составляет 100–150 Мбит/с. Этого достаточно для использования модема, роутера или обновления программного обеспечения мультимедийных систем автомобиля, а также для потокового прослушивания музыки, работы с картографическими и развлекательными сервисами во время движения. Важно, что базовые станции дополнительно обеспечили мобильным интернетом и связью более пяти тысяч татарстанцев, проживающих в населенных пунктах недалеко от магистрали», — прокомментировал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

Помимо жителей регионов, через которые проходит трасса, по М-12 чаще других путешествуют автолюбители из Самарской, Ульяновской, Ивановской областей, Санкт-Петербурга, республик Башкортостан и Мордовия. Трасса стала удобным маршрутом для путешествий, предоставляя возможность быстро и комфортно добраться до нужных мест.

На сегодняшний день скоростная автомагистраль М-12 пролегает по территориям Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. В 2024 году планируется проложить маршрут от Казани до Екатеринбурга.

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