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Управляющий ВТБ в Татарстане вице-президент Марьям Давлетшина награждена медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Управляющий ВТБ в Татарстане вице-президент Марьям Давлетшина награждена медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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За особый вклад и совершенствование банковской системы, многолетнюю и плодотворную работу Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане-вице-президент, награждена медалью «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» - государственная награда Республики Татарстан - учреждена 25 апреля 2015 года. Вручается раисом Республики Татарстан людям, имеющим выдающиеся заслуги перед республикой.

Марьям Давлетшина родилась в Казани, окончила Казанский финансово-экономический институт, получила степень МВА в МГУ им. Ломоносова, кандидат экономических наук. В банковском секторе – с 2000 года. В группу ВТБ пришла в 2014 году на должность директора Казанского филиала, в 2019 году возглавила объединенное подразделение банка ВТБ в Татарстане. С ее приходом ВТБ по объему бизнеса вышел на одно из лидирующих мест как в Татарстане, так и в региональной сети ВТБ, и составил серьезную конкуренцию ведущим финансовым игрокам на банковском рынке республики. ВТБ в Татарстане и его руководитель Марьям Давлетшина активно участвуют в развитии регионального бизнеса, поддерживают социально значимые проекты, направленные на развитие научного, образовательного, культурного и социального потенциала региона.

Марьям Давлетшина удостоена почетного звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

«Хочу выразить огромную благодарность руководству Татарстана за высокую оценку моей работы как руководителя, а также сказать слова признательности команде ВТБ в Татарстане, которая ежедневно с высокой отдачей делает большое дело - помогает бизнесу и населению региона получать современные банковские услуги фактически в режиме нон-стоп: днем - в офисах банка, и в любое время - в интернет- и мобильном банке. Наши клиенты дают традиционно высокую оценку сервису ВТБ, отмечают его постоянное развитие и нацеленность на максимально полное решение финансовых задач клиентов» - прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане-вице-президент Марьям Давлетшина.

Сеть ВТБ представлена 34 офисами в 9 городах республики. По итогам 2023 года совокупный кредитный портфель регионального подразделения составил почти половину триллиона рублей.

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