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Сбер в Татарстане и ИВФ РТ подписали соглашение о сотрудничестве

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В Казани подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии отделения «Банк Татарстан» Сбербанка и Инвестиционно-венчурным фондом республики. Компании планируют оказывать финансовую и нефинансовую поддержку технологическому бизнесу в сфере промышленности.

Сотрудничество планируется в рамках реализации инвестиционных программ ИВФ РТ, в том числе региональных программ Фонда развития промышленности «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Производительность труда» и «Проекты лесной промышленности». Также взаимодействие направлено на реализацию проектов по линии развития промышленных парков Республики Татарстан.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Сотрудничество с Инвестиционно-венчурным фондом Татарстана будет способствовать активному развитию предпринимательства в республике. Планируется совместная поддержка и развитие новых проектов через доступные формы привлечения финансирования. Коллаборация будет также направлена на повышение цифровой зрелости и развития компаний с точки зрения цифровой трансформации».

«Партнерство со Сбером представляет собой значимый шаг в поддержке инновационных компаний в промышленном секторе Татарстана. Мы планируем не только предоставлять финансовую поддержку, но и активно участвовать в организации совместных мероприятий, направленных на привлечение внимания к перспективным проектам. Объединенные усилия будут направлены на поддержку предпринимательства в сфере промышленности, что будет способствовать их дальнейшему росту и развитию», – отметил Дамир Галиев, директор ИВФ РТ.

С 2016 года ИВФ РТ наделен полномочиями регионального фонда развития промышленности на территории Татарстана. Совместно с ФРП Инвестиционно-венчурный фонд предоставляет льготное заёмное софинансирование проектам, направленным на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения.

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