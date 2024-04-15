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Клиенты Tele2 посетят музеи за минуты

Клиенты Tele2 посетят музеи за минуты

Фото: фотобанк Tele2

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Tele2, российский оператор мобильной связи, снова предлагает абонентам обменять накопленные минуты на билеты в музеи. С 15 апреля клиенты оператора могут воспользоваться акцией и посетить более 40 музеев в 15 городах России от Владивостока до Калининграда. В Казани в акции по обмену минут участвуют пять музеев.

Tele2 поддерживает стремление своих клиентов участвовать в мероприятиях в сфере культуры, интересоваться искусством и проводить время в музеях. Следуя концепции «минуты – новая валюта», оператор снова проводит акцию «Культурный обмен» и предлагает абонентам конвертировать их в билеты в музеи. В прошлом году клиенты активно пользовались предложением и поменяли более 20 млн минут.

В Казани абоненты в обмен на минуты могут посетить 5 музеев. В Музее естественной истории Татарстана собрана богатая коллекция геологических редкостей, в галерее «Хазинэ» размещаются произведения искусства, созданные татарскими художниками. В Центре «Эрмитаж-Казань» представлены предметы из коллекции Государственного Эрмитажа, интерактивное погружение в мир необычного искусства с игровыми детскими зонами, ароматными станциями, мультимедиа и тактильными станциями, где произведения приглашают в увлекательную игру разгадывания предметов-обманок в искусстве. В Artplay Media шедевры живописи соединяются с медийными технологиями. А для любителей классических экскурсий – остров-град Свияжск.

В этом году Tele2 запускает акцию в 15 городах России, кроме Казани она проходит в Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Перми, Волгограде, Владивостоке, Новосибирске, Челябинске, Воронеже, Иркутске и Улан-Удэ. С 15 апреля по 19 мая 2024 года обменять накопленные минуты на билеты можно в более чем 40 музеях, а воспользоваться полученными промокодами и посетить выбранные места – до 2 июня. При этом, акция доступна не только жителям городов-участников, но и абонентам других регионов. Так, Tele2 предлагает клиентам путешествовать и изучать культурную жизнь посещаемых мест.

Оператор значительно расширил список партнеров: теперь доступны картинные галереи, центры цифрового искусства, исторические и краеведческие музеи, музеи-заповедники, планетарии и океанариумы. А в мае Tele2 запустит «Культурный обмен» и в Москве. Обменять накопленные минуты можно в приложении «Мой Tele2» – подробности использования полученных промокодов в каждом конкретном музее можно узнать на сайте оператора.

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