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Группа ВТБ выдала более 1 трлн рублей по ипотеке с начала года

Группа ВТБ выдала более 1 трлн рублей по ипотеке с начала года

Источник: пресс-служба банка "Открытие"

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С начала 2023 года более 213 тысяч заемщиков оформили жилищные кредиты в банках ВТБ, «Открытие» и РНКБ. Общий объем ипотечных сделок превысил 1,097 трлн рублей, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 20% – рекордного 2021-го. Основным спросом заемщиков пользуются льготные программы, по которым приобретается жилье на первичном рынке.

Около 975 млрд рублей от общего объема выдач Группы пришлось на ВТБ. Этот результат почти на 44% превышает итоги за аналогичный период прошлого года и более чем на четверть – рекордного 2021 года. Средний размер одного жилищного кредита среди клиентов ВТБ сейчас составляет 5,2 млн рублей, что примерно сопоставимо с уровнем на начало года.

На фоне корректировки параметров по базовым программам вслед за увеличением ключевой ставки и грядущих изменений в части первого взноса по льготной ипотеке заемщики предпочитают проводить сделки на условиях господдержки. В сентябре в структуре продаж ВТБ на льготную ипотеку приходится 56%. Среди госпрограмм основной интерес клиенты предъявляют к «семейной ипотеке»: ею воспользовались уже 42 тысяч россиян, получив в ВТБ более 217 млрд рублей. Вторая по популярности – «ипотека с господдержкой-2020», которую с начала года оформили почти 37 тысяч клиентов на 178 млрд рублей.

Другой банк Группы – «Открытие» – провел с начала года 20,3 тысячи ипотечных сделок на 96 млрд рублей. Наибольшей популярностью среди его клиентов также пользуется льготная ипотека, которая занимает в структуре выдач 65%. Еще более 6 тысяч кредитов на сумму около 26,5 млрд рублей за неполные девять месяцев российские заемщики получили в РНКБ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж банка вырос на 82%. Кроме того, этот результат на 15% превышает итоги за аналогичный период 2021 года.

«В последний месяц активность ипотечных заемщиков особенно заметна. Вслед за повышением ключевой ставки они оперативно выходят на сделки, чтобы воспользоваться «старыми» условиями и снизить свою платежную нагрузку на несколько лет вперед. В результате, только за первую половину сентября мы выдали нашим клиентам среднемесячный объем кредитов и досрочно преодолели знаковую отметку в 1 трлн рублей продаж всей Группы ВТБ. На фоне действий регулятора – ужесточения требований к кредитным программам и серии роста ключевой ставки – в 4 квартале рынок ждет «охлаждение» спроса, однако с учетом рекордных продаж первых 8 месяцев он покажет исторический результат – более 6 трлн рублей», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнёрских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Ранее ВТБ назвал самые «ипотечные» российские регионы. По данным банка, большинство клиентов с жилищными кредитами проживает в ХМАО-Югре и Новосибирской области. В этих регионах доля ипотечных заемщиков вдвое превышает среднюю по стране, составляя 14,2%. В Красноярском крае (11,7%), Республике Татарстан и Приморском крае (по 10,5%) этот показатель «обгоняет» общероссийский уровень примерно в 1,5 раза. В Москве и Санкт-Петербурге значения находятся на уровне средних по стране - 7-8%.

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