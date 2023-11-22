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АО «Транснефть – Прикамье» завершило период навигации

АО «Транснефть – Прикамье» завершило период навигации

Фото: пресс-служба АО «Транснефть - Прикамье»

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АО «Транснефть - Прикамье» завершило навигационный период 2023 года. Флот предприятия эксплуатируется в регионах деятельности - в Самарской и Кировской областях, Пермском крае, а также в Республиках Татарстан, Башкортостан и Удмуртия. На сегодня все водные виды транспорта выведены из эксплуатации и поставлены на межнавигационный отстой. Взамен к работе подготовлены суда на воздушных подушках.

Компания эксплуатирует 92 средства водного транспорта, среди них – суда-бонопостановщики, образующие ордера с боновыми заграждениями, нефтесборщики, суда на воздушных подушках и др.

Суда задействованы в решении сезонных производственных задач, направленных на повышение надежности и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов. В период навигации с помощью водного транспорта осуществляется дополнительный контроль за техническим состоянием подводных переходов магистральных трубопроводов через водные преграды, выполняется перевозка людей и грузов.

Кроме того, суда участвуют при проведении командно-штабных учений и учебно-тренировочных занятий различного уровня сложности, в ходе которых отрабатываются действия персонала по ликвидации условных аварий на подводных переходах трубопроводов. Так, в минувшем сезоне плавсредства были задействованы в проведении 46 учебно-тренировочных занятий на подводных переходах через водные преграды. На крупных реках Кама и Волга были проведены плановые тренировки по установке боновых заграждений на рубежах, отработано взаимодействие экипажей судов между собой и береговыми службами, а также формирование мобильного ордера на воде.

За время навигации флотилия осуществляла постоянный контроль технического состояния береговых якорей, швартовых тросов, состояния подъездных путей, а также площадок для размещения емкостей-нефтесборщиков и специальной техники в прибрежных районах подводных переходов трубопроводов.

В рамках подготовки флота к зимнему периоду специалисты АО «Транснефть-Прикамье» проверили состояние корпусов и двигателей судов, выполнили сезонное техническое обслуживание узлов и механизмов маломерных плавсредств. Все суда были подняты из воды с последующим размещением на зимнее хранение в теплых помещениях.

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