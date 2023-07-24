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Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»:

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»:

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Повышение ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов стало сюрпризом для рынка. Большинство аналитиков ожидало повышение лишь на 50 базисных пунктов. Однако динамика инфляции и курса рубля оправдывают подобный шаг.

К 17 июля годовой прирост цен ускорился до 3,86%, хотя ещё по итогам апреля показатель составлял 2,3%. По всей видимости, регулятор опасается инфляционного всплеска из-за негативной динамики рубля. Повышение ставки до 8,5% сделает более привлекательным рынок долга и банковских депозитов. Соответственно, снизится спрос на валюты, что позитивно скажется на курсе рубля.

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