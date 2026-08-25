В Беларуси с 1 сентября трудовые пенсии вырастут на 5%

Трудовые пенсии в Беларуси с 1 сентября поднимут в среднем на 5 процентов. Указ об этом президент Александр Лукашенко подписал 24 августа, подтвердили в администрации главы государства. Перерасчет затронет все виды выплат: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Это уже второе повышение за год: в феврале пенсии увеличили на 10%. По предварительной оценке, средняя пенсия по возрасту в сентябре составит 1125 белорусских рублей — более 31 тысячи российских рублей, а рост к сентябрю 2025 года ожидается на уровне 14,8%. Сумма прибавки у каждого пенсионера будет зависеть от стажа, заработка и установленных доплат.

Перерасчет сделают автоматически и без участия граждан: обращаться в органы соцзащиты или получать уведомления не нужно. Он затронет как неработающих, так и работающих пенсионеров. Средства на выплаты заложены в бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2026 год.

На сентябрьские выплаты направят порядка 2,6 миллиарда белорусских рублей, из них 125 миллионов — на повышение. Трудовые пенсии в стране получают более 2,3 миллиона человек, уточнили в профильном министерстве.