Татарстанские операторы ТКО терпят убытки из-за роста расходов

Региональные операторы по вывозу мусора в Татарстане фиксируют серьезный рост затрат, который не компенсируется действующими тарифами. В УК «ПЖКХ» сообщили, что за последний год расходы на топливо выросли на 20%, на ремонт спецтехники — на 60%, а на оплату труда водителей — на 23%. При этом тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами с 2019 по 2025 год увеличился лишь на 38%, тогда как потребительские цены поднялись на 58%.

Похожая ситуация складывается и в компании «Гринта», где отметили удорожание транспортных затрат из-за закрытия полигонов и удлинения маршрутов. Дополнительную нагрузку создает и снижение собираемости платежей с населения. В «ПЖКХ» добавили, что объем просроченной дебиторской задолженности хоть и снизился, но по-прежнему ограничивает оборотные средства предприятия.

Сложности возникают и с раздельным сбором отходов. Как рассказали в «ПЖКХ», стоимость вторсырья заметно упала: цены на ПЭТ и полиэтилен снизились почти вдвое по сравнению с прошлым годом. При этом сортировочные линии на мусороперегрузочной станции в Казани работают с 2008 года и ни разу не проходили капитальный ремонт, а расходы на их обслуживание продолжают расти.

Несмотря на финансовые трудности, операторы заявляют о стабильной работе. В «Гринте» подчеркнули, что вывоз ТКО в восточной зоне республики продолжается на прежнем уровне, а в «ПЖКХ» отметили, что ежедневные задания по вывозу мусора в Казани выполняются примерно на 99%. Генеральный директор «ПЖКХ» Евгений Чекашов пояснил, что расходы компаний не ограничиваются вывозом: необходимо платить зарплаты, обслуживать технику и содержать контакт-центры.

Совокупные инвестиции операторов в мусорную инфраструктуру Татарстана превысят 10 млрд рублей. «Гринта» проектирует комплекс по переработке отходов в Тукаевском районе стоимостью 5–6 млрд рублей, а «ПЖКХ» участвует в строительстве объекта в Алексеевском районе и проектирует третью карту полигона «Восточный». По словам Чекашова, государственных субсидий на эти стройки нет, поэтому компании вынуждены искать средства самостоятельно, что и становится аргументом для пересмотра тарифов.