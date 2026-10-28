Экономика

Татарстанские операторы ТКО терпят убытки из-за роста расходов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Татарстанские операторы ТКО фиксируют рост расх...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Региональные операторы по вывозу мусора в Татарстане фиксируют серьезный рост затрат, который не компенсируется действующими тарифами. В УК «ПЖКХ» сообщили, что за последний год расходы на топливо выросли на 20%, на ремонт спецтехники — на 60%, а на оплату труда водителей — на 23%. При этом тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами с 2019 по 2025 год увеличился лишь на 38%, тогда как потребительские цены поднялись на 58%.

Похожая ситуация складывается и в компании «Гринта», где отметили удорожание транспортных затрат из-за закрытия полигонов и удлинения маршрутов. Дополнительную нагрузку создает и снижение собираемости платежей с населения. В «ПЖКХ» добавили, что объем просроченной дебиторской задолженности хоть и снизился, но по-прежнему ограничивает оборотные средства предприятия.

Сложности возникают и с раздельным сбором отходов. Как рассказали в «ПЖКХ», стоимость вторсырья заметно упала: цены на ПЭТ и полиэтилен снизились почти вдвое по сравнению с прошлым годом. При этом сортировочные линии на мусороперегрузочной станции в Казани работают с 2008 года и ни разу не проходили капитальный ремонт, а расходы на их обслуживание продолжают расти.

Несмотря на финансовые трудности, операторы заявляют о стабильной работе. В «Гринте» подчеркнули, что вывоз ТКО в восточной зоне республики продолжается на прежнем уровне, а в «ПЖКХ» отметили, что ежедневные задания по вывозу мусора в Казани выполняются примерно на 99%. Генеральный директор «ПЖКХ» Евгений Чекашов пояснил, что расходы компаний не ограничиваются вывозом: необходимо платить зарплаты, обслуживать технику и содержать контакт-центры.

Совокупные инвестиции операторов в мусорную инфраструктуру Татарстана превысят 10 млрд рублей. «Гринта» проектирует комплекс по переработке отходов в Тукаевском районе стоимостью 5–6 млрд рублей, а «ПЖКХ» участвует в строительстве объекта в Алексеевском районе и проектирует третью карту полигона «Восточный». По словам Чекашова, государственных субсидий на эти стройки нет, поэтому компании вынуждены искать средства самостоятельно, что и становится аргументом для пересмотра тарифов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

19 часов назад

Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

Интересное в Казани

22 часа назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

удаление плесени в ванне

Кулинария

день назад

Драники получаются серыми и мягкими вместо хрустящих: какую ошибку допускают при приготовлении

Кулинария

день назад

Турки готовят из обычной манки десерт, похожий на нежный пудинг: ни духовки, ни сложных продуктов

лимфодренажный массаж сделать в москве в Москве

Кулинария

день назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог

Кулинария

день назад

Пирожки больше не леплю и тесто не раскатываю: кладу начинку ложкой, заливаю жидким тестом — и жарю румяные ленивые пирожки

Кулинария

день назад

Испанцы придумали жарить густой молочный крем в сухарях: снаружи хрустящая оболочка, а внутри нежный десерт

Кулинария

13 часов назад

Лаваш больше не использую для шаурмы: режу полосками, добавляю яйца и готовлю ленивый пирог
Новости Казани
18 минут назад

Казань готовится к Новому году: елка за 18 млн, подарки детям и поезд Деда Мороза

Казань готовится к Новому году: установка главн...

Не у нас

50 секунд назад

В РПЦ перечислили болезни, которые считаются наказанием за грехи

Интересное в Казани

день назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

Не у нас

26 минут назад

Популярные лекарства от холестерина связали с мышечной болью

Не у нас

час назад

AIM: ученые доказали, что холестерин ведет к снижению отказа от масла
В Татарстане начался отбор программ детского от...
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане начался отбор программ детского отдыха на 2027 год

Кулинария

час назад

Итальянцы превращают вчерашнее ризотто в хрустящие шарики: внутри расплавленный сыр, снаружи золотистая корочка

Кулинария

4 часа назад

Куриная грудка становится сухой даже под крышкой: почему привычный способ жарки портит мясо

Кулинария

7 часов назад

Остался варёный рис после ужина: смешиваю с тунцом и жарю румяные биточки
Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут...
Гид по Казани
6 дней назад

Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут по Казани