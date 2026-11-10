Рост несырьевого экспорта Татарстана оценил Путин

Владимир Путин на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым отметил, что доля несырьевого экспорта республики выросла на 40,9 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

К 2030 году регион намерен увеличить этот показатель еще на 70%. Минниханов в своем докладе также доложил о достижениях нефтеперерабатывающей отрасли: местные предприятия перерабатывают около 24 млн тонн нефти в год, глубина переработки достигает 99%.

Кроме того, на «Нижнекамскнефтехиме» успешно запущена установка «Этилен-600», что стало важным шагом для развития нефтехимического комплекса региона.