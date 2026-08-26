Прогноз аналитиков: бензин в РФ подорожает на 1–2% в месяц до конца 2026 года

Аналитики консалтинговой компании Б1 прогнозируют, что до конца 2026 года розничные цены на бензин в России будут расти на 1–2% в месяц.

Такой прогноз содержится в обзоре нефтегазового рынка. Эксперты рассматривают два сценария развития ситуации, которые зависят от внешних условий и скорости восстановления нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Наиболее вероятным они считают вариант «контролируемая стабилизация».

Он предполагает, что текущие ремонты на НПЗ будут идти медленно из-за параллельного импорта оборудования, а правительство сохранит контроль над рынком топлива.