Экономика

Япония планирует поддержать нефтепроводы в обход Ормуза

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Япония утвердит план поддержки нефтепроводов в ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Японское правительство 26 августа намерено утвердить стратегический план энергетической стабильности, который включает поддержку прокладки нефтепроводов на Ближнем Востоке в обход Ормузского пролива. Об этом сообщила телекомпания NHK.

Мерами поддержки станут субсидии, компенсирующие транспортные расходы нефтепереработчиков и компаний, покупающих нефть по новому маршруту, а также страхование таких поставок. План также предусматривает создание стратегических резервов нефти для переработки в нафту — важное сырьё для нефтехимической отрасли.

Премьер-министр Санаэ Такаити представит документ на заседании, уточнила газета Nikkei. Саудовская Аравия уже предпринимает шаги по созданию альтернативных магистралей, и Токио готов оказать ей поддержку.

Более 90% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, большая часть — через Ормуз. Законопроект с этими инициативами может попасть на внеочередную сессию парламента уже осенью.

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