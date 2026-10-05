Минфин увеличит покупки валюты и золота до 12,7 млрд руб. в день

Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 октября по 6 ноября 2026 года составит в эквиваленте 12,7 млрд руб. Об этом сообщил Минфин. Это в пять раз больше, чем в сентябре 2026 года (тогда показатель равнялся 2,5 млрд руб.), и максимальный объем сделок ведомства с ноября 2023-го.

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, министерство оценило в 279,42 млрд руб. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре 2026 года прогнозируется в размере 289,46 млрд руб., указали в Минфине. В сентябре суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от прогнозов составило минус 10,04 млрд руб.

Банк России будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке, одновременно продавая валюту в эквиваленте 580 млн руб. в день — это отражение инвестиций из ФНБ, совершенных в предыдущие периоды. С учетом таких операций чистый объем покупок валюты в октябре-начале ноября составит 12,12 млрд руб. против 1,92 млрд руб. месяцем ранее.

Минфин приобретает валюту и золото в рамках бюджетного правила начиная с мая 2026 года. До этого министерство продавало валюту в период с июля 2025-го по февраль 2026-го, а затем выдерживало двухмесячную паузу в операциях из-за планов по изменению цены отсечения (или базовой цены) на нефть. С момента возобновления покупок максимальный объем таких сделок был зафиксирован в июне — на 9,9 млрд руб. из-за высоких цен на нефть. К концу лета цены скорректировались, и в сентябре покупки валюты и золота сократились до локального минимума в 2,5 млрд руб.