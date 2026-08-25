Каримуллин возглавил совет директоров КМПО вместо Хамаева

Дамир Каримуллин, бессменный руководитель АО «КМПО» с июня 2004 года, теперь возглавил ещё и совет директоров предприятия. Он сменил на этом посту депутата Госсовета Татарстана Азата Хамаева. Информацию подтвердили в пресс-службе завода.

Внеочередное собрание акционеров, на котором примут решение, намечено на 8 октября 2026 года. В повестке — досрочное прекращение полномочий действующего совета директоров, избрание нового состава и вопрос о генеральном директоре. Ожидается, что Каримуллин сохранит пост генерального директора и останется председателем совета.

Каримуллин родился в Буинске. Окончил техникум и институт экономики, работал на КАМАЗе. Позже руководил АМЗ и Камским прессово-рамным заводом. В биографии — депутатство в городском совете Набережных Челнов и Госсовете Татарстана. Теперь к этому добавится руководство советом директоров КМПО.