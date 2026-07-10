Три компании в Азнакаевском районе нарушили добычу ископаемых

В Азнакаевском районе Татарстана выявлены многочисленные нарушения при добыче полезных ископаемых. Под проверку попали три организации: «Альянс-трейд», «Промкарьер» и «Казанская горнодобывающая компания». В отношении них возбуждено шесть административных дел. об этом сообщает Мой Альметьевск.

Проверка Татарской природоохранной прокуратуры показала, что добыча велась за пределами разрешённого участка. Компании не выполняли запланированные объёмы работ. Кроме того, отходы складировались прямо в водоохранной зоне. Там же обнаружили незащищённый уличный санузел — это тоже нарушение.

Предприятия не проводили мероприятия по снижению выбросов в период неблагоприятных погодных условий. Все эти факты являются нарушениями лицензий на пользование недрами, правил обращения с отходами и использования водоохранных зон.

Руководителям компаний внесены представления. Материалы находятся на рассмотрении.